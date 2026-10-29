قاتل زن و شوهر سالمند بوشهری دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع قتل مسلحانه یک زن و شوهر در منزل شخصی خود در ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه هفتم آبان ۱۴۰۵ در شهر بوشهر، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر پلیسی، عامل این جنایت شناسایی و در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل، در عملیاتی پلیسی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به انگیزه متهم از ارتکاب این جنایت تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انگیزه قاتل از ارتکاب قتل، سرقت طلا و جواهرات این زوج سالمند بوده است که در جریان دستگیری متهم، سلاح کمری مورد استفاده در قتل و همچنین طلا و جواهرات مسروقه کشف و ضبط شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های پیشگیرانه از سوی شهروندان، خواستار توجه بیشتر به نکات ایمنی و حفاظتی در منازل شد و از مردم خواست از نگهداری مقادیر قابل توجه طلا و اشیای قیمتی در مکان‌های ناامن خودداری کرده و موارد مشکوک را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.