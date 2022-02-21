‌به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان صبح امروز (دوشنبه ۲ اسفند) در پاسخ به تذکرات شفاهی مطرح شده در صحن علنی مجلس، گفت: درباره ۱۳ هزار میلیارد تومان و در واقع آن ۲۰ درصدی که دولت نامه آن را هنوز نیاورده است چند پیشنهاد داریم تا مجلس و دولت به همراه هم به یک جمع بندی برسند که نهایتاً چه باید کنیم. باید تصمیم بگیریم این مبلغ از محل صرفه‌جویی، سهام یا اوراق هزینه خواهد شد.

حاجی بابایی عنوان کرد: نکته دیگر آنکه بعد از بارگذاری مصوبه کمیسیون در ۲۰ بهمن ماه طبق روال همه ابهامات را بررسی و برطرف کردیم. حدود ۸ مورد را ارائه کردیم که اصلاح شد و هیأت رئیسه کمیسیون این موضوع را مو به مو بررسی کرد.

وی تاکید کرد: یکی از بهترین ویژگی‌های خوب کمیسیون تلفیق این است که ما شرکت در جلسات را باز گذاشتیم تا هر کس تمایل داشت حضور پیدا کند تا به اندازه سر سوزنی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق شبهه و ابهام وجود نداشته باشد.

نماینده مردم همدان با بیان اینکه البته هر موردی شبهه و ابهامی مانده باشد با شجاعت به آن برمی گردیم، اضافه کرد: البته کمیسیون، مصوباتی شفاف، دقیق و روشن دارد و در مورد مواردی که نمایندگان مجلس آنها را بررسی کرده‌اند اگر شبهه‌ای وجود داشته باشد حتماً برای اصلاح آن اقدام خواهیم کرد.

گفتنی است محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات حاجی بابایی گفت: از ارتباط با اصلاحیه لایحه و تغییر ۲۰ درصدی هنوز هیچ نامه مکتوبی از دولت نداریم طبق آئین نامه، این موضوع نامه کتبی می‌خواهد چرا که باید همراه با شورای نگهبان آن را مطرح و ابهامات را برطرف کنیم.