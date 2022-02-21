واژگونی اتوبوس در جاده ازنا - اراک/ ۱۷ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری مسیر تهران - دورود در کیلومتر ۴۴ محور ازنا - اراک خبر داد.

وی گفت: سرنشینان دچار جراحات سطحی و مصدومیت جزئی شدند و حال عمومی آنها خوب است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: این حادثه صبح امروز حوالی ساعت ۳:۱۵ دقیقه بامداد رو به روی نیروگاه برق اتفاق افتاد و ۱۷ نفر از ۳۴ سرنشین این اتوبوس دچار مصدومیت شدند.

رضایی گفت: پس از اعلام حادثه بلافاصله سه تیم امدادی از جمعیت هلال احمر شهرستان ازنا و یک تیم از اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار داشت: ۱۲ مصدوم این حادثه توسط عوامل امدادی هلال احمر ازنا و پنج مصدوم توسط عوامل امدادی اورژانس شهرستان ازنا به بیمارستان امام علی (ع) انتقال داده شدند.