افزایش ۴۵ درصدی بستری بیماران کرونایی در ایلام

جمیل صادقی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مقایسه هفتگی نزدیک به ۴۵ درصد افزایش بستری در بیماران کرونایی در استان ثبت شده است.

وی گفت: رنگبندی کرونایی استان نشان می‌دهد که وضعیت ابتلا و بستری بیماران در این هفته نسبت به هفته ماقبل آن نگران کننده تر است.

وی افزود: واکسیناسیون تزریق دوز اول و دوم در استان روند خوبی داشت، فقط تنها نکته اینکه بخشی از جامعه نزدیک به حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر هنوز هیچ واکسنی تزریق نکردند.

صادقی فر با اشاره به اینکه افراد پرخطر این گروه حتماً باید واکسن تزریق کنند، ادامه داد: همچنین تاکنون نزدیک به ۳۵ درصد تزریق دوز سوم در استان انجام شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: در مجموع شاید در طول ۲۴ ساعت یک هزار و ۵۰۰ تزریق واکسن در استان انجام شده که این عدد بسیار پایینی است.

وی گفت: نزدیک ۹۵ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۸ ساله تزریق واکسن انجام داده‌اند که عدد بسیار خوبی است، اما در سنین ۵ تا ۱۲ سال متاسفانه تزریق بسیار کم است و به طور متوسط شاید کمتر از ۱۰ درصد تزریق انجام شده است.

وی گفت: در حال حاضر انواع واکسن‌ها را در استان موجود است، بالغ بر ۱۸۵ هزار دوز واکسن در استان وجود دارد.