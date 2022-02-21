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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۳۹

رئیس پلیس راه استان یزد خبر داد؛

استقرار ۳۰ تیم گشتی در مسیرهای برون شهری استان یزد

استقرار ۳۰ تیم گشتی در مسیرهای برون شهری استان یزد

یزد- رئیس پلیس راه استان یزد گفت: در پی بارش های اخیر، ۳۰ تیم گشتی برای انضباط ترافیکی و کمک به در راه ماندگان، در مسیرهای برون شهری مستقر شدند.

سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در پی بارش‌های اخیر، ۳۰ تیم گشتی برای انضباط ترافیکی و کمک به در راه ماندگان، در مسیرهای برون شهری این استان مستقر شدند، گفت: در اغلب نقاط استان شاهد بارش باران و در گردنه علی آباد تفت شاهد بارش برف هستیم اما همه راه‌ها باز و رفت و آمد در آنها جریان دارد.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ حادثه رانندگی در این مسیرها گزارش نشده است، افزود: طبق مقررات، تردد موتورسیکلت و دوچرخه در زمان لغزندگی جاده‌ها در مسیرهای برون شهری ممنوع است و در صوت مشاهده از تردد آنها جلوگیری می‌شود.

بارش باران از یکشنبه شب در استان یزد آغاز و طبق پیش بینی هواشناسی استان تا عصر امروز دوشنبه ادامه دارد.

کد مطلب 5429730

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