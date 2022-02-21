دانلود سریال خاتون قسمت ۱۷ «حجم نیم بها و کامل»

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سریال نمایش خانگی خاتون در ژانر عاشقانه و تاریخی با هنرمندی نگار جواهریان (خاتون) اشکان خطیبی (شیرزاد ملک) میر سعید مولویان (رضا فخار) به کارگردانی تینا پاکروان است.

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دانلود سریال خاتون قسمت ۱۷

آنچه در قسمت قبلی این سریال رخ داد

سریال خاتون قسمت ۱۶ خاتون به گروه رابین هودی ها می‌پیوندد و شیرزاد با فشار بیشتر رجب اف هر روز آشفته‌تر می‌شود تا …

بیوگرافی بازیگران:

اشکان خطیبی متولد ۱۹ مهر ۱۳۵۸ بازیگر، خواننده، مجری و کارگردان می‌باشد. وی تحصیلات را تا مقطع کارشناسی تئاتر از دانشکدهٔ هنر و معماری دانشگاه آزاد ادامه داده‌است.

نگار جواهریان متولد ۲۲ دی ۱۳۶۱ بازیگر سینما و تئاتر می‌باشد. او در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت جایزه سیمرغ بلورین در رشته بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم طلا و مس شد.

مهران مدیری متولد ۱۸ فروردین ۱۳۴۶ بازیگر سینما و تلویزیون، کارگردان، مجری، خواننده می‌باشد. وی ۹ بار برنده جایزه حافظ شده‌است و به همین دلیل رکورد بیشترین برد را در بین کسانی که برنده جایزه حافظ شده‌اند، دارد.

میرسعید مولویان متولد ۶ تیر ۱۳۶۸ بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون می‌باشد. او کارش را در سال ۱۳۸۱ و با تئاتر در تبریز شروع کرد و سال‌ها به عنوان بازیگر، نویسنده و مشاور کارگردان در این عرصه حضور داشت.

بابک حمیدیان متولد ۱۳۵۹ بازیگر سینما و تئاتر می‌باشد. وی فعالیت خود را در سینما در سال ۱۳۸۲ با فیلم قدمگاه شروع کرده‌است. حمیدیان فارغ‌التحصیل رشته نمایش با گرایش طراحی صحنه از دانشگاه آزاد اسلامی است.

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