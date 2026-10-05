به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان و فعالان حوزه دامپزشکی میاندورود، اظهار کرد: بخش مهمی از سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه به عملکرد مجموعه دامپزشکی وابسته است و استمرار خدمات این حوزه باید با جدیت دنبال شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده توسط دامپزشکی شهرستان افزود: حضور مستمر نیروهای دامپزشکی در میان دامداران، مرغداران و تولیدکنندگان حوزه دام و طیور و اجرای طرح‌های مختلف بهداشتی و نظارتی، نشان‌دهنده تلاش و پویایی این مجموعه است.

فرماندار میاندورود با اشاره به ارتباط مستقیم فعالیت‌های دامپزشکی با سلامت مردم، دامداران و تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: اجرای منظم برنامه‌های پیشگیرانه و نظارت‌های بهداشتی می‌تواند در کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای بهداشت عمومی و حفظ امنیت غذایی نقش مؤثری داشته باشد.

بابایی لولتی همچنین بر ضرورت همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان با دامپزشکی تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند روند اجرای طرح‌های بهداشتی و نظارتی را تقویت کرده و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه هدف را فراهم کند.

فعالیت دامپزشکی حتی در شرایط خاص متوقف نشد

رئیس اداره دامپزشکی میاندورود نیز در این نشست با تأکید بر استمرار فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: دامپزشکی از جمله دستگاه‌هایی است که فعالیت آن تعطیل‌بردار نیست و در شرایط مختلف نیز خدمات نظارتی و بهداشتی آن ادامه دارد.

حمیدرضا جمشیدی افزود: حتی در ایام جنگ و دوره‌ای که برخی دستگاه‌های اجرایی به صورت دورکاری فعالیت می‌کردند، برنامه‌های نظارتی و واکسیناسیون دامپزشکی بدون وقفه دنبال شد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه دام و طیور گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، طرح‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت دام‌ها و کاهش خطر بروز بیماری‌ها در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره دامپزشکی میاندورود با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت‌های بهداشتی خاطرنشان کرد: تقویت نظارت‌ها، شناسایی و برخورد مؤثر با تخلفات بهداشتی از الزامات صیانت از سلامت عمومی و ارتقای امنیت غذایی است و این روند باید به شکل مستمر ادامه پیدا کند.