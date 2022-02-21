به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی دو سال گذشته و در دوران کرونایی ۳۶۰ هزار دقیقه عملیات ویژه رسانه‌ای تولید و پخش شد.

وی اضافه کرد: بیش از ۱۶۸ هزار دقیقه در رادیو و رادیو نما، بیش از ۱۳۱ هزار دقیقه در تلویزیون و سامانه زیرنویس، بیش از ۵۵ هزار دقیقه در خبر و ۷ هزار دقیقه در فضای مجازی و در گستره استانی، ملی و فراملی تولید و پخش شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا مدافع سلامت و دو هزار و ۷۲ نفر فوت شدگان کرونا در استان بوشهر بیان کرد: این مرکز برای ثبت و ضبط این وقایع ده‌ها مستند رادیویی، تلویزیونی و خبری و همچنین ویژه برنامه رادیویی و تلویزیونی «ساعت سلامت» را برنامه‌ریزی، تولید و پخش کرده است.

ناظر افزود: در این دو سال شش مرحله امدادرسانی و مواسات و همدلی مومنانه مردم نوعدوست استان بوشهر به صورت زنده از شبکه‌های سراسری و بین المللی پخش شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر گفت: از ابتدای شروع کرونا تا کنون، مصوبات بیش از ۲۰۰ جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، هیئت‌های اندیشه ورز استانی منجر به برنامه سازی رسانه‌ای شده که اطلاع رسانی، آموزش، امید آفرینی و شادی و نشاط محور آنها بوده است.