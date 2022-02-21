به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با حضور محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ایران و عبدالله اف معاون امور باغداری ازبکستان نشست مشترکی در محل امور باغبانی وزارتخانه، با هدف ارتقای سطح روابط بخش کشاورزی و انتقال تکنولوژی در حوزه‌های مختلف بویژه گلخانه و صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه‌های مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی، گلخانه‌سازی به ازبکستان برگزار شد.

در این نشست، معاون امور باغداری ازبکستان با معاون امور باغبانی ایران در خصوص توسعه کشت گیاهان دارویی و فرآوری آن و توسعه باغات و بویژه توسعه گلخانه‌ها مذاکره کردند.

معاون وزیر کشاورزی ایران ضمن تاکید بر توان بالای حوزه‌های مختلف کشاورزی از جمله گلخانه‌سازی گفت: مایل به استفاده از دانش و خدمات ایران در ازبکستان هستیم.

برومندی همچنین بر صادرات خرما و انواع محصولات باغی از جمله مرکبات، لیموشیرین، پسته و سیب درختی تاکید کرد.

در خاتمه با توجه به نیاز ازبکستان به توسعه گلخانه‌های آن کشور، مقرر شد معاونت امور باغبانی و انجمن گلخانه‌سازان ایران شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران و مهندسان ایرانی در توسعه گلخانه‌های ازبکستان فراهم آورند.

گفتنی است؛ پیرو دیدار و گفتگوی صبح امروز وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر کشاورزی ازبکستان مقرر شد با توجه به پیشنهاد طرف ایرانی مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک برای افزایش مبادلات تجاری در بخش کشاورزی نشست مشترکی بین معاونین وزیر جهاد کشاورزی ایران و معاونین وزیر کشاورزی ازبکستان در حوزه‌های مختلف برگزار و مقرر شد این کمیته به زودی تشکیل شود.