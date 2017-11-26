به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون نخست وزیر قزاقستان و محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با یکدیگر بر توسعه همکاری در زمینه واردات و صادرات انواع محصولات کشاورزی تاکید کردند.

حجتی در این دیدار با اشاره به اینکه دو کشور در بخش کشاورزی می توانند مکمل یکدیگر باشند، افزود : در زمینه تامین محصولاتی مانند جو، دانه های روغنی، گوشت قرمز و انواع دام های سبک و سنگین کشور ما وارد کننده و کشور شما صادر کننده است .

وی گفت: از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید لبنیات، شیرخشک، ماست، پنیر، تخم مرغ و گوشت مرغ در گروه بزرگترین تولید کنندگان در جهان قرار دارد و می تواند این محصولات را به قزاقستان صادر کند.

وی گفت : جمهوری اسلامی ایران برای بسترسازی مبادله کالاها آماده مذاکره است.

وزیر جهاد کشاورزی خطاب به معاون نخست وزیر قزاقستان افزود : جمهوری اسلامی ایران در زمینه صادرات لبنیات و گوشت مرغ به رغم واردات قابل توجهی که قزاقستان از دیگر کشورها دارد سهم زیادی نداشته است بنابراین آمادگی داریم در این زمینه مذاکراتی انجام شود.

حجتی گفت : در بخش صادرات و واردات محصولات کشاورزی باید با تعامل و همکاری، مسائل و مشکلات پیش روی تجار را رفع کنیم .

وی بر توسعه همکاری های بازرگانی دو کشور در بخش شیلات و آبزی پروری تاکید کرد و افزود : ظرفیت های بالایی در کشور قزاقستان برای توسعه آبزی پروری وجود دارد و از آنجا که ایران بزرگترین تولید کننده ماهیان سردآبی و قزل آلا در جهان است می تواند در زمینه تولید و صادرات در قزاقستان همکاری کند.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص آمادگی کشور قزاقستان در زمینه کشت محصولات ایرانی از جمله برنج گفت : آمادگی داریم پشتیبانی های لازم فنی و آموزشی را در زمینه تولید برنج ایرانی در این کشور انجام دهیم.

حجتی افزود : در گذشته در سطح ۱۰۰ هکتار در منطقه قزل اوردا چهار رقم برنج ایرانی به صورت آزمایشی کشت شد که طرح موفقی بود بنابراین می توانیم این طرح را در قالب کشت فراسرزمینی توسعه دهیم .

وی خطاب به مقام قزاقستانی گفت : امیدوارم موانع و مشکلات واگذاری اراضی کشاورزی در قزاقستان رفع شود تا سرمایه گذاران و کشاورزان ایرانی بتوانند اراضی این کشور را زیر کشت ببرند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص عضویت ایران در گروه کشورهای اسلامی تولید کننده غذای حلال افزود اساسنامه عضویت امضا شده و مراحل قانونی آن نیز در حال پیگیری است .

«اسگارمیرزا خماتوف» معاون نخست وزیر قزاقستان نیز در این دیدار با تاکید بر توسعه همکاری های دو کشور در زمینه تولید، صادرات و واردات محصولات کشاورزی گفت : جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید و کشت گندم تجارب باارزشی دارد بنابراین دو کشور می توانند تجربیات خود را مبادله کنند و قزاقستان نیز می تواند نیاز گندم طرف ایرانی را تامین کند.

وی افزود : در قزاقستان انواع مرکبات شامل پرتقال و نارنگی وجود ندارد، بنابراین می توانیم برای واردات این محصولات از ایران اقدام کنیم.

معاون نخست وزیر قزاقستان پیشنهاد کرد براساس قرارداد تجاری بلندمدت دو کشور کالاهای موردنیاز یکدیگر را تامین کنند.

اسگار میرزاخماتوف گفت: ۸۰ هزار هکتار زمین در استان قزل اوردا وجود دارد که می توانیم برای کشت برنج ایرانی اختصاص دهیم و نیاز یک و نیم میلیون تنی ایران را در زمینه محصول برنج تامین کنیم.

وی همچنین در زمینه طرح کشت فراسرزمینی و واگذاری اراضی کشاورزی به ایرانیان افزود: دو کشور باید با همکاری یکدیگر و پیگیری نمایندگان موانع و مشکلات اجرای طرح را بررسی و رفع کنند.

معاون نخست وزیر قزاقستان پیشنهاد کرد: دو کشور برای توسعه همکاری در بخش کشاورزی کارگروه مشترک ایجاد کنند.

اشگار میرزاخماتوف گفت: ۱۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی تحت مدیریت من است که می توانیم این اراضی را با استفاده از دانش و فناوری ایرانیان به کشت انواع محصولات کشاورزی اختصاص دهیم.

وی همچنین خطاب به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی افزود: انتظار داریم مراحل عضویت ایران در ستاد موادغذایی حلال که با حضور ۳۲ کشور اسلامی ایجاد شده است هرچه سریع تر انجام شود و امیدواریم بتوانیم از موقعیت استراتژیک ایران برای ترانزیت محصولات استفاده کنیم.