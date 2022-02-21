برترین بازیکنان لیگ دسته یک در اردوی انتخابی تیم ملی والیبال زنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک زنان کشور سال ۱۴۰۰ جام «سردار دل‌ها» از ۲۵ دی‌ماه با حضور ۳۳ تیم آغاز شد و روز یکشنبه ۲۴ بهمن با قهرمانی سریک گنبد به پایان رسید. تیم‌های علی‌بابا اصفهان و ستارگان درخشان تربت حیدریه نیز به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

الساندرا کمپدلی سرمربی تیم ملی زنان دیدارهای مختلفی از این رقابت‌ها را نظاره‌گر بود و با مشورت مربیان لیگ دسته یک، ۵۰ بازیکن برتر را به نخستین اردوی انتخابی تیم ملی دعوت کرد.

دعوت شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی زنان در دو گروه تمرینات خود را زیر نظر «اله» پیگیری می‌کنند تا بهترین‌ها به اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت شوند.

تمرینات گروه نخست از روز یکشنبه یکم اسفندماه با حضور ۲۶ بازیکن از ۱۰ تیم لیگ دسته یک آغاز شده است و عصر امروز به پایان می‌رسد. تمرینات گروه دوم که شامل ۲۴ بازیکن از ۱۲ تیم است، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اسفند پیگیری می‌شود.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این پرسش که چرا ۵۰ بازیکن لیگ دسته یک را به اردوی انتخابی دعوت کرده است، گفت: می‌خواهم از تمام ظرفیت‌های موجود والیبال زنان استفاده کنم.