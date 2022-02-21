یادواره ملی جشنواره «رفیق خوشبخت‌ ما» در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم موسوی از برگزاری دومین یادواره ملی و بین‌المللی جشنواره «رفیق خوشبخت ما» از سوی هلال احمر استان زنجان خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره صیانت از میراث ماندگار و ارزشمند شهید سلیمانی است.

وی اظهار کرد: فرصت سازی برای آشنایی بیشتر نسل جوان با مفاهیم تربیتی و الگوهای اخلاقی و رفتاری سردار دل‌ها به منظور فرهنگ سازی و تحقق مکتب سلیمانی در میان اقشار جامعه به ویژه جوانان، شناسایی و شبکه سازی تشکیلاتی جوانان هنرمند و با استعداد در خانه هنرمندان ماه نگار (محفل آفرینش‌های هنری رسانه‌ای جوانان اهل هلال) با رویکرد هنر محوری و هنرمند پروری از دیگر اهداف این جشنواره است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: سازمان جوانان هلال احمر براساس وظیفه و اهداف بشر دوستانه خود، با نگاه به اقدامات بشردوستانه سردار سلیمانی یادواره ملی و بین‌المللی جشنواره «رفیق خوشبخت‌ ما»را برگزار می‌کند.

موسوی تاکید کرد: هدف مهم برگزاری این جشنواره شخصیت کمتر شناخته شده حاج قاسم را از منظر انسان‌مداری و خدمت بشردوستانه را به جهانیان معرفی کند.

وی افزود: دومین یادواره ملی و بین‌المللی جشنواره «رفیق خوشبخت‌ ما»در ۲ برنامه محوری اجرا می‌شود که محور نخست آن جشنواره فرهنگی هنری با هدف زمینه سازی برای تولید آثار و آفرینش‌های هنری توسط هنرمندان و به منظور تبیین و معرفی شخصیت و تفکرات نوع دوستانه و خدمات ماندگار داوطلبانه و بی منت این سردار شهید به انسان‌ها در قالب‌های مختلف هنری است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان به محور دوم این یادواره اشاره کرد و ادامه داد: همه علاقه‌مندان در گروه‌های سنی ۶ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۸ سال و ۱۸ سال به بالا می‌توانند در این جشنواره شرکت و آثار خود را ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به نشانی http://javanan.rcs.ir ارسال کنند و ورود به این سایت مستلزم نصب نرم افزا آی گپ در گوشی است.

موسوی افزود: علاقه‌مندان برای اطلاع از ضوابط و شیوه‌های اعلامی می‌توانند به سایت رسمی جشنواره به نشانی http://rafigh.rcs.ir مراجعه کنند.