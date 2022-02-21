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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۴۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

کرونا ۴ قربانی دیگر در سیستان و بلوچستان گرفت/ ۱۰۳۴ تست مثبت شد

کرونا ۴ قربانی دیگر در سیستان و بلوچستان گرفت/ ۱۰۳۴ تست مثبت شد

زاهدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: آمار مبتلایان به کرونا در سیستان و بلوچستان با افزایش یک هزار و ۳۴ مورد جدید به ۱۶۰ هزار و ۴۷۹ نفر رسید.

سید محمد هاشمی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا صبح امروز ۱۶۰ هزار و ۴۷۹ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی دو هزار و ۷۰۴ نفر از هم استانی‌های عزیز علی‌رغم دریافت استانداردترین خدمات درمانی جان خود را از دست داده‌اند که ۴ نفر از هم استانی‌های عزیز در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: هم اینک ۱۲۹ بیمار مبتلا به کرونا و ۲۱۱ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

کد مطلب 5429835

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    نظرات

    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
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