الزام پروژه اردبیل_سرچم به پیوست زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاسم پور صبح دوشنبه در دیدار با اعضای مطالبه گران بازار و اصناف اردبیل اظهار کرد: سیاست‌های کلی زیست محیطی به عنوان یک سند بالادستی تدوین شده تا بر مبنای توسعه پایدار به حوزه محیط زیست نیز توجهی جدی شود.

وی قوانین زیست محیطی کشورمان را همپای کشورهای پیشرفته قوانین مترقی و به روز اعلام و خاطرنشان کرد: هرچند در عمل جزو کشورهای جهان سوم هستیم اما اهمیت این موضوع کمتر از بهداشت، سلامت و امنیت نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل معضلات زیست محیطی استان اردبیل را با تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و مشارکت همه دستگاه‌ها حل شدنی دانست و گفت: اگر از هم اکنون به فکر حل این معضلات زیست محیطی نباشیم در آینده گرفتار آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها، محیط پیرامونی و نارسایی‌های زیست محیطی شهری و روستایی خواهیم شد.

قاسم پور بیان کرد: در محیط زیست شهری مدیریت پسماند هم در شهرها و هم روستاها با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها بسیار مهم است و باید در بازیافت و پردازش پسماندها دقت کافی داشته باشیم.

وی ارتقای سرانه فضای سبز، مدیریت درست آب‌های سطحی، حل گره‌های ترافیکی و حوزه حمل و نقل، انتقال کارگاه‌های مزاحم شهری به خارج از شهر و ساماندهی سگ‌های ولگرد را ج- وظایف خطیر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اعلام کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل آلودگی هوا در اردبیل را بسیار پایین و در حد چند روز در طول سال اعلام کرد و افزود: در خود استان کانون ریزگرد در دشت زرناس در برخی از فصول آلودگی‌های مقطعی را ایجاد می‌کند.

قاسم پور ادامه داد: تنوع زیستی و زیستگاهی بسیار مهم است و ۱۰ درصد عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان تحت مدیریت حفاظت محیط زیست است ولی ما در تخریب و تصرف منطقه فندقلو، دامنه‌های سبلان و جنگل‌های محدوده هیرکانی و رویشی ایران – تورانی و ارس بارانی هیچ مسئولیتی نداریم.

وی گونه‌های گیاهی و جانوری استان را متنوع و در عین حال مورد حفاظت و صیانت محیط زیست اعلام کرد و گفت: تمام تلاش ما بر این است تا با پشتیبانی دستگاه قضا و به ویژه دادستان اردبیل جلوی شکار غیرمجاز را گرفته و حمایت و پشتیبانی‌های قضائی را از ۶۰ محیط بان به عنوان ضابط دادگستری انجام دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تقدیم ۱۳۵ شهید محیط بان را در کشور افتخار سازمان محیط زیست اعلام و اظهار کرد: این نیروها به تجهیزات مناسب در برخورد با متخلفان آراسته شده اند ولی همچنان فعالیت آنها در اوج مظلومیت انجام می‌شود.

قاسم پور آموزش و فرهنگ سازی را در تنویر افکار عمومی بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: ما از رسانه‌ها انتظار داریم تا خود را حامی و طرفدار محیط زیست نشان داده و در عمل آحاد جامعه را به حفظ محیط زیست تشویق و ترغیب کنند.

وی گفت: با هدف تقویت اصل مسئولیت اجتماعی زیست محیطی در بین شهروندان سعی بر این است تا سمن‌های فعال زیست محیطی مورد حمایت قرار گرفته و با همراهی آنها ترویج مبانی محیط زیست سالم را شاهد باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل مدیریت پسماند و پساب‌های صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را در کنار جلوگیری از چرای بی رویه در تخریب و تصرف عرصه‌های طبیعی و جنگلی یادآور شد و بیان کرد: استان اردبیل در محدوده سه ناحیه رویشی ارسبارانی، ایرانی – تورانی و هیرکانی قرار دارد که ما می‌توانیم از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم.

قاسم پور با اشاره به تدوین آمایش سرزمینی استان اردبیل و ارائه ایرادات زیست محیطی در این سند تدوین شده گفت: تمامی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و صنعتی باید پیوست زیست محیطی داشته باشند که نمونه آن بزرگراه اردبیل – سرچم است که هنوز پیوست زیست محیطی آن به تصویب نرسیده است.

وی ادامه داد: در بحث آموزش دانش آموزی و دانشجویی در کنار تهیه کتاب انسان و محیط زیست سعی بر این است تا با حضور در مدارس دانش آموزان را بیشتر با مباحث ارزشمند محیط زیست آشنا کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در پایان در مورد رود ارس و طرح برخی از مباحث حاشیه‌ای در این زمینه تصریح کرد: در دو سه سال اخیر به این موضوع ورود کردیم و همچنان تلاش می‌کنیم تا در این حوزه منفعل عمل نکرده و از حق و حقوق مردم به شایستگی دفاع کنیم.

در این جلسه رئیس جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل نیز فاصله گرفتن مردم و مسئولان را یکی از آفت ها توصیف و اظهار کرد: نباید بزرگان شهر نسبت به توسعه شهر خود بی تفاوت باشند چرا که بی تفاوتی بزرگترین آفت در عدم توسعه یافتگی واقعی است.

سعید ایرانی جم خاطرنشان کرد: بزرگان شهر در قالب محلات شش گانه و سیزده گانه باید پیگیر موضوعات و مسائل شهری بوده و حتی در عرصه انتخابات نیز با معرفی متخصصان و نخبگان مشارکتی جدی در توسعه شهر داشته باشند.

وی با بیان اینکه احزاب سیاسی باید در عزل و نصب‌ها دخالت نکرده و دنبال سهم خواهی نباشند، گفت: ما از حضور مدیران بومی، توانمند و خوش فکر در استان استقبال می‌کنیم و امیدواریم شرایط مطلوبی را در ادامه روند توسعه استان شاهد باشیم.