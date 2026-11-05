به گزارش خبرنگار مهر، علی دقیق صبح پنجشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی استان که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، با تشریح وضعیت فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: گیلان با حدود ۳۷۰ هزار دانش‌آموز، سال تحصیلی جدید را در ۳ هزار و ۹۳۵ فضای آموزشی و با بهره‌مندی از ۱۸ هزار و ۱۹۷ کلاس درس آغاز کرده است.

وی با اشاره به ترکیب مدارس دولتی استان افزود: حدود ۴۹ درصد مدارس دولتی گیلان در مقطع ابتدایی، ۲۷ درصد در دوره متوسطه اول، ۱۱ درصد در متوسطه دوم نظری و ۱۲ درصد در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش فعالیت دارند.

گیلان ششمین استان کشور از نظر سرانه فضای آموزشی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی استان بیان کرد: سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز در گیلان ۷.۵۹ مترمربع است، در حالی که میانگین این شاخص در کشور حدود ۵.۵ مترمربع برآورد می‌شود و گیلان از این نظر در جایگاه ششم کشور قرار دارد.

دقیق با اشاره به هدف‌گذاری برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه برای ارتقای سرانه فضای آموزشی تصریح کرد: بر اساس این برنامه، سرانه فضای آموزشی کشور باید به ۶.۱ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز افزایش یابد و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تأمین منابع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی است.

وی با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت آموزشی از اولویت‌های محوری دولت چهاردهم به شمار می‌رود، افزود: این طرح با تأکید رئیس‌جمهور و با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و مدنی، رفع محرومیت‌های آموزشی و تقویت نقش مردم در حل مسائل کشور در دستور کار قرار گرفته است.

ساماندهی مدارس کانکسی، سنگی و تکمیل پروژه‌ های نیمه‌تمام

مدیرکل نوسازی مدارس گیلان با تشریح محورهای اجرایی نهضت توسعه عدالت آموزشی بیان کرد: ساماندهی مدارس کانکسی مستقل با جمعیت دانش‌آموزی بالا، جمع‌آوری مدارس سنگی و خشتی و گلی، افزایش سرانه فضای آموزشی در مناطق دارای سرانه کمتر از سه مترمربع، تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز در سایت‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از مهم‌ترین محورهای این برنامه است.

طبق گفته دقیق، تأمین فضاهای آموزشی در مناطق دارای تراکم بالای دانش‌آموزی و ساماندهی مدارسی که با تراکم بیش از ۳۵ دانش‌آموز در کلاس مواجه هستند، از دیگر اولویت‌های اجرایی این نهضت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات مدیریتی و هماهنگی‌های انجام‌شده در استان افزود: در همین راستا، جلسات متعددی با استاندار گیلان، فرمانداران، رؤسای ادارات آموزش و پرورش مناطق و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و نشست‌های تخصصی و جهادی با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مجموعه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس نیز به تدوین برنامه‌های اجرایی و ابلاغ مأموریت‌ها به شهرستان‌ها منجر شد.

پیشرفت ۸۲ درصدی پروژه‌های نهضت عدالت آموزشی

مدیرکل نوسازی مدارس گیلان با بیان اینکه ساماندهی مدارس سنگی و ناایمن در دستور کار جدی استان قرار گرفته است، تصریح کرد: با اقدامات انجام‌شده، ساماندهی مدارس سنگی و خشتی و گلی استان به پایان رسیده و در حوزه مدارس کانکسی نیز بخش قابل توجهی از نیازها برطرف شده است.

دقیق با اشاره به روند اجرای پروژه‌های آموزشی استان بیان کرد: در حال حاضر ۸۲ درصد پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی از نظر فیزیکی پیشرفت داشته‌اند و تلاش مجموعه استان بر این است که با تسریع در روند اجرا، پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در مناطق دارای تراکم دانش‌آموزی در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در ارتقای کارکرد اجتماعی مدارس افزود: در این رویکرد، مدرسه صرفاً یک فضای آموزشی برای حضور دانش‌آموزان در ساعات رسمی تحصیل نیست، بلکه می‌تواند به کانونی برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و یادگیری در محلات تبدیل شود.