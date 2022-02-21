به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی احمدی ظهر دوشنبه در نشست انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه علمی پژوهشی اورامانات که در کتابخانه مرکزی مرکز اسناد توسعه و کرمانشاه شناسی دانشگاه رازی که با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و مدیر پایگاه جهانی اورامانات برگزار شد، اظهار کرد: ثبت جهانی اورامانات از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رویداد مهمی است که باید مورد توجه ویژه مسئولین مربوطه قرار گیرد.

وی افزود: ثبت جهانی اورامانات فرصت خوبی را در اختیار دانشگاه رازی قرار داده که می‌تواند در سطح ملی و منطقه‌ای به صورت ویژه به آن بپردازد و از این ظرفیت برای پیشبرد و توسعه علمی، کاربردی و تحقیقاتی استفاده کند و نیز دستیابی به اهداف علمی و آموزشی استفاده کند.

سرپرست دانشگاه رازی استان کرمانشاه تصریح کرد: دانشگاه رازی در استان کرمانشاه به عنوان مرجع علمی غرب کشور می‌تواند در بسط، گسترش و پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی منطقه اورامانات نقش به سزایی داشته باشد.

احمدی بیان کرد: در ارتباط و همکاری سه جانبه‌ای که امروز بین دانشگاه رازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پایگاه جهانی اورامانات برقرار شد جا دارد که همایش و نشست‌های علمی، پژوهشی و آموزشی برگزار شود که دانشگاه رازی با تمام قوا و ظرفیتی که دارد از آن استقبال می‌کند.

وی اشاره کرد: ثبت منطقه اورامانات نه تنها برای استان کرمانشاه و کشور ایران بلکه برای ۱۹ کشور همسایه به منظور جذب گردشگران و سرمایه‌گذاری در این منطقه حائز اهمیت است.

سرپرست دانشگاه رازی کرمانشاه تاکید کرد: از جانب تمام مسئولین دانشگاه رازی پیشنهاد دارم که یک همایش بین‌المللی در تاریخ پنج مردادماه سال ۱۴۰۱ به عنوان سالروز جهانی شدن منطقه اورامانات با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه برگزار شود.

احمدیان خاطر نشان کرد: باید با اتحاد و صمیمیت برای استفاده بهینه از این رویداد و ظرفیت‌های ایجاد شده‌ای که منطقه اورامانات در سطح جهانی برای استان کرمانشاه به وجود آورده است همه تلاش‌ها به کار گرفته شود که دانشگاه رازی آمادگی خود را برای اجرای طرح و برنامه‌های مربوط به این رخداد اعلام می‌کند.