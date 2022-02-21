به گزارش خبرنگار مهر، جبار گوهری ظهر دوشنبه در نشست انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه علمی پژوهشی اورامانات که در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد توسعه و کرمانشاه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: ثبت جهانی منطقه اورامانات یک رویداد مهم در استان کرمانشاه است که می‌تواند در مسیر توسعه ملی و منطقه‌ای نقش بسزایی داشته باشد.

وی افزود: در پی ثبت جهانی منطقه اورامانات تمام دستگاه‌های مربوطه باید تلاش و توان حداکثری خود را در این زمینه به کار گیرند تا از حرکت کردن در مسیر اشتباه جلوگیری شود و برای حفاظت و صیانت از میراث ارزشمند این منطقه از راه‌های علمی و پژوهشی وارد شد چرا که همیشه بهترین راهنما برای رشد و پیشرفت علم و پژوهش بوده است.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای حفاظت از میراث منطقه اورامانات مانع از بروز خطا و طی کردن مسیرهای اشتباهی و تکراری می‌شود.

گوهری بیان کرد: حرکت درست در مسیر پیشرفت نه تنها باعث ایجاد فرصت و ظرفیت‌هایی در بخش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌شود بلکه از آسیب رسیدن به این میراث جهانی جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه ثبت جهانی منطقه اورامانات مختص افراد خاصی و استان کرمانشاه نیست، تاکید کرد: منطقه اورامانات به عنوان یک میراث جهانی متعلق به همه مردم جهان بوده که تنها حفظ و صیانت آن به دست مردم ما در استان کرمانشاه سپرده شده و ما نیز با حفظ ارزش‌ها باید آن را به نسل‌های بعد منتقل کنیم.