به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر آفتکش‌های سازمان حفظ نباتات کشور با اعلام این مطلب گفت: اکیپ‌های مشترک فنی - نظارتی کار بررسی و نظارت بر کیفیت سموم فروشگاه‌ها در کل کشور را انجام می‌دهند ضمن آن که در فضای مجازی نیز رصد خواهند شد.

سید جواد نوروزیان افزود: در صورت دریافت گزارش از استان‌ها یا افراد حقیقی و حقوقی در مورد عرضه سموم کشاورزی در فضای مجازی، موضوع را پی‌گیری می‌کنیم.

وی هدف از اجرای مانور کنترل کیفیت سموم کشاورزی را ناامن کردن فضا برای فروش سموم غیرمجاز در کشور دانست و تاکید کرد که این نظارت مستمر خواهد بود.

کشف ۴ هزار کیلوگرم آفتکش تقلبی

نوروزیان بیان داشت: در نخستین مانور کنترل کیفیت سموم کشاورزی که در آبان امسال برگزار شد، ۴ هزار کیلوگرم آفتکش تقلبی و قاچاق از فروشگاه‌های سموم کشف و ۳۰۰ پرونده تخلف در مراجع قضائی تشکیل شد.

وی اظهار داشت: در مانور آبان ماه ۶۰۰ اکیپ مشترک فنی- نظارتی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، سازمان تعزیرات، کارشناسان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و حراست سازمان‌های جهاد کشاورزی شرکت داشتند.

مدیر کل دفتر آفتکش‌های سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: این سازمان تلاش می‌کند وظیفه نظارتی‌اش را گسترش دهد.

وی خاطرنشان کرد: اکیپ‌های فنی- نظارتی به صورت هفتگی از فروشگاه‌های سموم کشاورزی سراسر کشور بازدید و گزارش اقدامات خود را به این سازمان ارسال می‌کنند و اگر تخلفی در محدوده جغرافیایی استان دیده شود با آن برخورد می‌شود.

نوروزیان خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ بیش از ۷ هزار اکیپ مشترک بازرسی تشکیل و بیش از ۳۱ هزار مورد بازدید از فروشگاه‌های آفتکش صورت گرفت.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶ هزار اکیپ مشترک فنی نظارتی تشکیل و نزدیک به ۳۰ هزار مورد بازدید از فروشگاه‌های آفتکش انجام و ۲۵۰ فروشگاه متخلف پلمب شد.

مدیرکل دفتر آفتکش‌های سازمان حفظ نباتات اذعان داشت: ضروری است برای سلامت جامعه در خرید و فروش سموم کشاورزی ضوابط و مقررات به طور دقیق رعایت شود.