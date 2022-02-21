برگزاری نشست کمیته داوران والیبال آسیا با حضور نماینده ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، در این جلسه که امروز (دوشنبه دوم اسفند) برگزار شد، کیاتیپونگ دبیرکل کنفدراسیون والیبال آسیا و دکتر اوم رئیس کمیته مسابقات نیز به عنوان میهمانان ویژه حضور داشتند.

بررسی تقویم والیبال سال ۲۰۲۲، وضعیت کاتاگوری داوران و همچنین شناسنامه داوری از جمله مباحث این نشست بود که اعضا در مورد آن‌ها گفت وگو کردند.

نماینده ایران در این جلسه موضوع داوران کاندید ساحلی کشورمان را که با توجه به شیوع کرونا موفق به حضور در دو تورنمنت آسیایی نشدند را مطرح کرد و پیشنهادش مبنی بر اعطای رتبه بین‌المللی به این داوران با قضاوت در یک تورنمنت مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

همچنینن با پیشنهاد دوم شاهمیری مبنی بر حضور داوران ملی در کلاس بین‌المللی آسیا موافقت نشد و مقرر شد از امسال برای داورانی که فاقد کاتاگوری FIVB هستند، کارت بین‌المللی آسیایی صادر شود.

در پایان مقرر شد که مصوبات این جلسه در نشست هیأت رئیسه مطرح تا در صورت تأیید نهایی، ضمانت اجرایی داشته باشد.