به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز (دوشنبه) در نشست خبری مشترک با امیر قطر گفت: من با دو هدف در دوحه حضور یافتم؛ اول توسعه روابط دوجانبه بین دو کشور ایران و قطر و دوم شرکت در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز.

وی افزود: در دیداری که با شیخ تمیم داشتیم توافق کردیم که دو کشور از فرصت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها و تعمیق مناسبات در عرصه ها و حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوند.

رئیس جمهور تاکید کرد: طرفین با توجه به قرابت سرزمینی و همسایگی و مزیت‌های اقتصادی تصمیم گرفتند با افزایش روابط و تنوع بخشی به زمینه‌های همکاری گام‌های جدی و جدیدی برای تقویت روابط بردارند.

رئیسی اظهار داشت: ما توافق کردیم در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی، سلامت و فرهنگ همکاری‌های خود را به صورت جدی افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: ایران برای برگزاری هرچه بهتر بازی‌های جام جهانی فوتبال که قطر میزبان آن است، آمادگی کامل را دارد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: مزیت‌های ایران و قطر در حوزه‌های مختلف از جمله زیست محیطی، ترانزیتی، اقتصادی، علمی و به خصوص نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، زمینه تبدیل شدن هر چه بیشتر روابط دوجانبه و امنیت منطقه ای را تضمین می‌کند. جمهوری اسلامی ایران به دنبال تحول و جهش در روابط منطقه‌ای است و این سفر در روابط ایران و قطر فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد.

رئیسی گفت: سطح همکاری‌های موجود بین کشورهای منطقه متناسب با ظرفیت های عظیم موجود نیست و جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است که در چارچوب سیاست همسایگی، به تقویت و ارتقاء روابط منطقه‌ای کمک کند. ما به دنبال تحول روابط منطقه در جهت تعامل و همکاری و همگرایی هستیم.

وی با بیان اینکه ایران ثابت کرده است که در کنار منافع همه کشورهای مستقل ایستاده است،اظهار داشت: ما در در دوران سختی، دوستی خود را به همه کشورهای منطقه ثابت کردیم. بسیاری از کشورهای منطقه این حقیقت را درک کردند و در این زمینه تجربیات مشابهی دارند.

رئیس‌جمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاتح دو میدان جنگ علیه تروریسم و کارزار فشار حداکثری اقتصادی بوده است.

رئیسی همچنین با بیان اینکه امریکا باید اراده خود را برای برداشتن تحریم های اصلی به اثبات برساند، تاکید کرد: برای رسیدن به توافق و تامین منافع ملت ایران «لغو تحریم ها»، «تضمین معتبر» و «بسته شدن پرونده‌های ادعایی سیاسی» ضروری است.

وی تصریح کرد: اکنون واضح است که منطقه ما وارد مرحله جدیدی شده است و بعد از چند دهه حضور متجاوزانه نیروهای اشغالگر و سلطه گر، منطقه در حال بازگشتن به دست ملت‌های منطقه است و این پیروزی نیست مگر با مقاومت؛ کشورهای منطقه باید با رایزنی بیشتر مدیریت بحران ها را به‌صورت درون منطقه‌ای عملیاتی کنند.

رئیس‌جمهور گفت: تحولات چند دهه گذشته نشان می‌دهد که تجاوزگری محکوم به شکست است و مقاومت هم جواب می‌دهد، ضمن آنکه هیچ یک از مسائل منطقه راه حل نظامی ندارد.

رئیسی گفت: ما در مورد مسائل منطقه‌ای، تروریسم، مسائل افغانستان و قاچاق مواد مخدر نیز تبادل‌نظر کردیم و توافق داریم که مبارزه با تروریسم و اشکال مختلف آن یکی از اولویت‌های ما محسوب می شود. توانمندی‌های ایران در مبارزه موفق با تروریسم در سوریه و عراق یک قدرت امنیت ساز نه تنها برای منطقه که برای کل جهان بود.

وی با ضروری دانستن کمک کشورهای منطقه به مردم افغانستان، گفت: همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه باید به گروه‌های قومی و مردمی افغان کمک کنند تا یک حکومت فراگیر مردمی در افغانستان مستقر شود، در غیر این صورت ناامنی به این کشور مظلوم باز خواهد گشت.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما در مورد ملت مظلوم یمن نیز صحبت کردیم و رفع حصر از این ملت مظلوم یک الزام است،اظهار داشت: تنها راه حل بحران یمن توقف تجاوز و گفت و گوهای «یمنی-یمنی» است.

رئیسی تاکید کرد: همانطور که در مراسم تحلیف اعلام کردم، ما دست دوستی به همه کشورهای منطقه علی الخصوص همسایگان در راستای منافع متقابل ملت‌ها و تعامل حداکثری دراز می کنیم و بار دیگر لازم می‌دانم از مهمان‌نوازی امیر محترم و دولت قطر تقدیر و تشکر کنم.

وی در پایان گفت: امیدوارم این گفتگوها به ثمر بنشیند و نشست فردا که به عنوان مجمع کشورهای صادرکننده گاز برگزار می‌شود، منشاء آثار و برکات برای این کشورها باشد.