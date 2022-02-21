تعداد بیماران سرپایی رو به کاهش است/ وضعیت کرونایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در برنامه «طبیب» با اشاره به اینکه در حال حاضر سیر تعداد بیماران سرپایی رو به کاهش است، عنوان کرد: ممکن است تا دو هفته آینده با افزایش میزان فوتی‌ها هم روبرو باشیم، چراکه حتی مواقعی که میزان سرپایی یا بستری ما کم می‌شود با تأخیر کمی میزان فوتی‌ها بالا می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت استان تهران در خصوص ابتلاء به کرونا گفت: در حال حاضر و در این هفته استان تهران به جز ملارد که تنها شهر زرد و بهارستان که تنها شهر نارنجی است، در تمام شهرها قرمز است.

زالی ادامه داد: در استان تهران تعداد بیمارانی که تا صبح دوشنبه بستری ناشی از کرونا هستند به عدد ۴۳۰۰ بیمار افزایش پیدا کرده که از این میان ۱۵۰۰ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شدند. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۸۰۰ بیمار جدید داشتیم این موضوع به این معنی است که تخت‌های یک بیمارستان بزرگ مثل بیمارستان امام خمینی (ره) یک دفعه پر شود، از این میان نیز ۱۹۰ نفر دیروز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین تصریح کرد: البته به توصیه وزیر بهداشت کمیته ترخیص در همه بیمارستان‌ها دایر شده برای اینکه گردش تخت شناور باشد و بیماران فوراً جایگزین شوند و کسی معطل تخت نماند.

زالی با اشاره به اینکه بیمارستان‌های تهران دیروز ۷۳۰ بیمار را مرخص کردند، اظهار داشت: هر موقع تعداد ترخیص‌ها از تعداد ورودی‌ها بیشتر شد به این معنی است که در کنترل بیماری موفق بودیم. همچنین تعداد مراجعان سرپایی تهران نیز حدود ۱۵ هزار نفر بود و تا موقعی که تا بالای ۱۰ هزار مراجعه سرپایی داریم، طبیعتاً انتظار کنترل بیماری را به این سرعت نداریم اما به نظر می‌رسد که سیر مراجعان سرپایی در تهران در حال کاهش است، البته تجربه انگلستان نشان داد که ممکن است که این وضعیت گذرا باشد.

وی افزود: ممکن است تا دو هفته آینده با افزایش میزان فوتی‌ها هم روبرو باشیم، چرا که حتی مواقعی که میزان سرپایی یا بستری ما کم می‌شود با تأخیر کمی میزان فوتی‌ها بالا می‌رود که معمولاً هم در کشور و در تهران با توجه به جمعیت بستری‌ها ممکن است شاهد این اتفاق هم باشیم، در واقع در این پیک نیز همان الگوی پیک‌های قبلی دوباره در حال تکرار است.