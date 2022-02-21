شاهد مهاجرت معکوس به شهرستان درگزین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل خواستان دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه معاون فرمانداری شهرستان درگزین که با حضور مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری همدان و امام جمعه شهرستان درگزین برگزار شد، با تاکید بر اینکه به صورت روزانه و بی وقفه در تلاش هستیم که ادارات مورد نیاز درگزین را در شهرستان مستقر کنیم، گفت: طی سه سال گذشته چندین اداره در شهرستان مستقر شده، اما ما به این تعداد بسنده نکردیم و بی وقفه با حمایت‌های استاندار محترم پیگیر استقرار ادارات مورد نیاز مردم در شهرستان هستیم.

وی ادامه داد: جهت بالا بردن سطح اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان به دنبال بازگشایی و راه اندازی دوباره شرکت کشت و صنعت دشت کرفس، شهرک صنعتی شهرستان و گاوداری شش هزار راسی سنقرآباد هستیم.

فرماندار شهرستان درگزین خاطرنشان کرد: همدلی و هماهنگی بین ادارات در عالی‌ترین سطح خود در شهرستان درگزین وجود دارد و این هماهنگی و هم سویی ادارات موجب شده پیگیری‌ها بی وقفه برای توسعه درگزین بزرگ ادامه داشته باشد.

خواستان تصریح کرد: توسعه یک شهرستان نیازمند امنیت پایدار است و امنیت در شهرستان درگزین با تلاش‌های نیروهای نظامی و انتظامی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه ادارات شهرستان به خوبی پاسخگوی سرمایه گذاران هستند، هم اکنون شاهد مهاجرت معکوس هستیم و شهرستان از نظر جمعیتی در حال گسترش است؛ اظهار کرد: هم اکنون، تقاضا برای سرمایه گذاری در این شهرستان در حال افزایش است.

خواستان ضمن تشکر از معاون سابق فرمانداری شهرستان درگزین، ادامه داد: تلاش و خدمت در کسوت معاون فرماندار درگزین بسیار سخت است؛ چرا که اکثر فرمانداری‌ها چندین معاونت دارند اما درگزین یک معاون دارد و به همین دلیل خدمت به مردم شریف در این خطه بسیار سخت است.

مدیرکل سیاسی، امنیتی و انتخابات استانداری همدان نیز در ادامه با بیان اینکه نگاه ویژه استاندار همدان به شهرستان درگزین موجب شد، تا در موضوع تعیین تکلیف فرماندار آن پیشرو باشد، گفت: از حضور گرم و پرشور مردم بزرگ شهرستان در جشن بزرگ چهل و سومین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران تقدیر می‌کنیم.

مسلم مخفی با بیان اینکه با محوریت مدیر ارشد استان، فضای کار و توسعه در استان به صورت جهادی و انقلابی پیگیری می‌شود و تمام مدیران باید به این صورت بی وقفه تلاش کنند، اظهار کرد: هیچ شانی بالاتر از خدمتگزاری مردم نیست و مردم همیشه ولی نعمتان ما هستند و بسیار خدا را شاکریم‌که این توفیق را نصیب ما کرد تا خادم مردم باشیم.

شهرستان درگزین به جایگاه اصلی اش برسد

در ادامه، حجت الاسلام ربیعی؛ امام جمعه شهرستان درگزین با بیان اینکه با این فعالیت‌های انقلابی و جهادی که در شهرستان شروع شده است، مردم نسبت به آینده و توسعه منطقه امیدوارتر شده‌اند، گفت: از استاندار همدان، معاونین و مدیران کل استان، انتظار و درخواست داریم تا به شهرستان درگزین نگاه ویژه داشته باشند تا درگزین به جایگاه اصلی خود برسد

ایوب معصومی؛ معاون فرماندار درگزین در ادامه این آئین عنوان کرد: توفیقی نصیب ما شده است تا بتوانیم در کسوت معاونت فرمانداری شهرستان بزرگ درگزین، به مردم عزیز خدمت کنیم و بدون شک سعی و تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم این مهم را به نحو احسنت انجام دهیم.

در این مراسم، از زحمات «یوسف تراکمه» تقدیر و «ایوب معصومی» به عنوان معاون فرمانداری شهرستان درگزین معرفی شد.