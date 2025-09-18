مشکل آب شرب درگزین تا حد زیادی برطرف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن مصطفوی پنجشنبه در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان درگزین بر لزوم پیگیری جدی وعدهها و تحقق نتایج ملموس برای مردم تأکید و اظهار کرد: شهرستان تازهتأسیس درگزین هنوز با ساختار محدود بخشداری سابق فعالیت میکند و بسیاری از ادارات در این شهرستان فاقد استقلال یا حتی نمایندگی هستند.
وی کمبود نیروی انسانی را از چالشهای اصلی دانست و گفت: بسیاری از مسئولان ادارات تنها هستند و وظایف چند نفر را به تنهایی انجام میدهند که این وضعیت روند خدمترسانی را دشوار میکند.
مصطفوی با تقدیر از عملکرد شهرداریهای سه شهر شهرستان تصریح کرد: شهرداران با تلاش مضاعف و تأمین منابع، نقش مهمی در پیشبرد پروژهها داشتهاند.
رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در ادامه به اقدامات مثبت یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: مشکل آب درگزین که سال گذشته بحرانی بود، تا حد زیادی رفع شده و طرحهای آسفالت نیز پیشرفت قابلتوجهی داشته است.
