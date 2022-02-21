فرمانده نیروی هوایی ارتش شهادت خلبانان تبریز را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عاهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِیلًا

امروز یکبار دیگر عهدنامه سربازی ما در نیروی هوایی ارتش به خون طاهر دو نفر از خلبانان غیرتمند و شریف این سرزمین امضا شد و از سرزمین رشادت و شهادت، تبریز قهرمان و پایگاه شکاری شهید فکوری که در سال‌های جنگ تحمیلی و پس از آن به ویژه در مردم یاری‌های نیروی هوایی در حوادث طبیعی، نشان خوشنامی بر سینه ستبر آن می‌درخشد به اعلی علیین پر کشیدند.

رسانه‌های شریف و منصف که بازتاب دهنده حقایق هستند آخرین پرواز خلبانان شهید ما را در قابی از وجدان بیدار گذاشته و فداکاری ایشان را منعکس کردند.

بدیهی است فرزندان این سرزمین در نیروی هوایی ارتش در تمام مأموریت‌های پروازی، جان خود را برای دفاع از امنیت و آسایش ملت شریف مان در کف گرفته‌اند و اقدام شجاعانه امروز خلبانان شهید سرهنگ صادق فلاحی و سروان علیرضا حنیفه زاد سلمانی برای چشم پوشی از خروج اضطراری از هواپیمایی که دچار نقص فنی شده بود، با هدف پیشگیری از برخورد هواپیما با منطقه‌ای پرتراکم و مسکونی، ایفای عملی عهدی است که با جان عزیز خویش به سرانجام رساندند.

این حقیر با افتخار به وجود همکاران عزتمندی اینچنین که از سال‌های دفاع مقدس تا به امروز، در میدانِ دفاع از زن و مرد و پیر و جوان این مرز و بوم از بذل جان خویش دریغ نورزیده‌اند، به معلمان پیشکسوت ایشان برای پرورش مردانی اینچنین غیرتمند دست مریزاد گفته و شهادت ایشان را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، فرماندهی معظم کل قوا، ملت شریف ایران، همکارانم و به ویژه خانواده‌های معزز ایشان که تا به امروز در همراهی مومنانه با نام آوران این سرزمین و از این پس نیز در زمره خانواده‌های معزز شهدا با صبوری زینب وار در زنده نگه داشتن یاد و خاطره این دو شهید سعید نقش خود را با آبرومندی ایفا خواهند کرد، تبریک و تسلیت عرض نموده و به خون پاکشان سوگند یاد می‌کنیم راهی را که برای اقتدار و امنیت ایران عزیز در پیش داشتند با عزمی جزم‌تر از پیش ادامه خواهیم داد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش علاوه بر این درگذشت یکی از هموطنان عزیزمان در این سانحه را به خانواده ایشان و هموطنان شریف و نجیب تبریزی تسلیت گفته است.