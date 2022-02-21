جهاد تبیین در حوزه دفاع مقدس از ضروریات است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نبی سهرابی روز دوشنبه در مراسم اختتامیه سومین اختتامیه سومین جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، افزود: جهان تبیین در راستای شناساندن پیام دفاع مقدس به نسل‌های حاضر و آینده به منظور مقابله با هر گونه تحریف این دوران افتخارآمیز جزو رسالت‌های مهم و اصلی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و نیز فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی است.

وی با تاکید بر فعال بودن رسانه‌ای و مجازی در حوزه دفاع مقدس و تشریح دستاوردهای این حادثه مهم تاریخی، اظهار داشت: اگر بخواهیم فعالیت اثرگذار و ثمربخش در سطح ملی و بین المللی انجام دهیم باید همه جانبه در این عرصه وارد شده و نسبت به تولید محتوا شبانه روزی تلاش کرد.

امیر سهرابی، تولیدات متناسب با ذائقه جوانان و نوجوانان امروزی را یکی از فعالیت‌های اثرگذار در جهاد تبیین حوزه دفاع مقدس برشمرد و یادآور شد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در کنار فعالان مجازی و رسانه‌ای کشور باید با تمام توان خود در جهت عرضه پیام‌های دفاع هشت ساله وارد میدان شود تا با بازتولید فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه‌های افتخار جوانان و نوجوانان کشورمان به پدران خود که اجازه ندادند، ذره‌ای از خاک مقدس کشور دست دشمنان افتد، فراهم شود.

وی از دوران دفاع مقدس به عنوان دوران غرور ملت ایران نام برد که برای گسترش و تشریح دستاوردهای عظیم آن جهاد تبیین لازم و ضروری است.