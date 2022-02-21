به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ضمن ابراز خرسندی از به ثمر رسیدن تلاش‌های به عمل آمده در فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای پیرامونی و ابراز امیدواری نسبت به حصول نتایج سودمند در تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها، اظهار کرد: در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با ازبکستان که روز یکشنبه اول اسفند به ریاست وزرای صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان برگزار شد، گفتگوها و تفاهمات خوبی در خصوص توسعه روابط تجاری، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، تعرفه‌های ترجیحی، برپایی نمایشگاه‌های صنعتی، همکاری‌های بین استانی، برگزاری هفته فرهنگی، گردشگری سلامت، مبادلات دارویی و تجهیزات پزشکی و ایجاد یک نقشه راه و برنامه زمان‌بندی شده جهت نظارت و نیل به اهداف تفاهم شده، به عمل آمد.

وی افزود: در این نشست یادداشت تفاهم کمیسیون مشترک دو کشور و دو سند همکاری در حوزه‌های فرهنگی و سرمایه‌گذاری به امضا رسید که امید است با اجرایی شدن آن‌ها شاهد رونق هرچه بیشتر روابط با ازبکستان باشیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین از برگزاری هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به ریاست وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان طی روز جاری در تهران خبر داد و افزود: انتظار می‌رود در این نشست نیز توافقات و تفاهمات خوبی برای ارتقای سطح همکاری‌ها در کلیه زمینه‌های اقتصادی و تجاری حاصل شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین اضافه کرد: قرار است طرفین در خصوص تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی، بهداشتی و بانکی گفتگو کنند.

صفری، برگزاری همایش‌های اقتصادی با حضور جمعی از تجار و فعالان اقتصادی این کشورها را نیز اقدامی ارزنده توصیف کرد که می‌تواند به شناخت هر چه بهتر متقابل تجار و صاحبان صنایع کشورمان با همتایان خود در این دو کشور کمک کند.