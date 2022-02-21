پایان کار ۲۵۰۰ مسکن مهر شهرستان سمنان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه دوشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه مسکن مهر در دستور کار جدی استانداری قرار دارد، تاکید کرد: برای دو هزار و پانصد واحد از پنج هزار واحد مسکن مهر شهرستان سمنان پایان کار صادر شده و با مصوبات این جلسه مشکلات باقی واحدها در خصوص اخذ پایان کار و صدور سند مالکیت برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه مساعدت در امر صدور سند مسکن مهر شهرستان سمنان با رویکرد مثبت به برای تسریع در روند آن، انجام می‌شود، تاکید کرد: برای صدور سند مساکن مهر شهرستان سمنان، اخذ پایان کار و تعیین تکلیف سهم الاجاره دولت امری ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان افزود: دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان در حد مقدورات و در چارچوب قانون، در خصوص بحث صدور سند مساکن مهر با رویکرد مثبت ورود کنند.

حمیدی با بیان اینکه ضرورت دارد تا اعضا نیز برای تسریع در روند صدور سند، پای کار بوده و همگام و همراه با دستگاه‌های متولی امر اقدامات و مساعدت‌های لازم را داشته باشند، گفت: نظام مهندسی و راه و شهرسازی، دو مورد تهیه نقشه پایان کار برای مساکن مهر با تعرفه تخفیفی و تأیید مهندس ناظر را در دستور کار قرار دهند.