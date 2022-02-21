به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار پرویز اسماعیلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کرواسی با میرکو بوخ مدیر ارکستر فیلارمونیک زاگرب، هماهنگی لازم برای اجرای هر چه بهتر کنسرت «چنین گفت زرتشت» با هدایت علی رهبری موسیقیدان برجسته ایران و خوانندگی رضا فکری صورت گرفت.



اسماعیلی در این جلسه با اشاره به منحصر به فرد بودن این کنسرت و اجرای آن به زبان فارسی و هدایت و خوانندگی دو ایرانی، گفت: خوشحالم که برنامه های سی امین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و کرواسی با فرهنگ و هنر آغاز می شود.



این کنسرت که برای اولین بار در خارج از کشور به زبان فارسی اجرا می شود، روایتی اصیل و ایرانی از «چنین گفت زرتشت» را به جهانیان ارائه می کند.



فیلارمونیک زاگرب که یکی از مشهورترین فیلارمونیکهای اروپا است؛ حدود ۱۲۰ نوازنده دارد و این برنامه با حضور ۱۸۰۰ نفر در سالن لسینسکی (بزرگترین سالن موسیقی کرواسی) روز ۱۳ اسفند (۴ مارس) اجرا می شود.



مقامات سیاسی و فرهنگی و شهری کرواسی در این برنامه حضور خواهند داشت.