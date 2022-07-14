به گزارش خبرگزاری مهر، زمینههای همکاری اقتصادی، گردشگری فرهنگی میان شهر «ووکوار» کرواسی و کشورمان بررسی شد.
پرویز اسماعیلی سفیر ایران در زاگرب ضمن سفر به شهر ووکوار، از برخی شرکتهای این شهر بازدید و با ایوان پناوا شهردار ووکوار دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه، ظرفیتهای خوب همکاری میان شرکتهای دو کشور، از جمله در زمینه صنعت چرم، چوب، کشاورزی بررسی و یک تفاهمنامه نیز برای همکاری در زمینه تحقیق، تولید و توزیع داروهای دانشبنیان و ارگانیک بین بخشهای خصوصی دو کشور امضا شد.
پرویز اسماعیلی و ایوان پناوا همچنین برای پیگیری تفاهمنامه خواهرخواندگی میان شهرهای خرمشهر و ووکوار توافق کردند.
سفیر ایران در کرواسی نتایج و توافقات این سفر یک روزه را در مصاحبه با تلویزیون کرواسی و رسانه های محلی تشریح کرد.
شهر ووکوار که در شرقیترین نقطه کرواسی واقع شده، نماد مقاومت و استقلال کرواسی محسوب میشود.
نظر شما