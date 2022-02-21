اختلاف خانوادگی منجر به قتل در ماهشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرشاد کاظمی در خصوص جزئیات خبر بیان کرد: روز جاری یک فقره تیراندازی که باعث قتل در بازار ماهشهر شده بود، گزارش شد که بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در همان لحظات اولیه کارآگاهان پلیس آگاهی به محل جرم اعزام شدند، افزود: در برسی‌های به عمل آمده مشخص شده که مقتول فرد مذکری است که با شلیک سلاح گرم توسط پسر برادرش مجروح و فوت کرده است.

فرمانده انتظامی ماهشهر ادامه داد: در تحقیقات پلیس ضمن احراز هویت مقتول علت درگیری منجر به قتل، اختلاف خانوادگی مقتول با قاتل بوده است.

سرهنگ کاظمی بابیان اینکه دو نفر در این ارتباط دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: تلاش برای دستگیری قاتل و کشف سلاح به کار رفته در قتل در دست اقدام است.