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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۲۷

فعالیت ادارات در ۷ شهرستان خوزستان فردا با تأخیر آغاز می‌شود

فعالیت ادارات در ۷ شهرستان خوزستان فردا با تأخیر آغاز می‌شود

اهواز - به دلیل تداوم پدیده گرد و خاک در خوزستان، فعالیت ادارات در هفت شهرستان این استان فردا سه شنبه ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست خوزستان، با توجه به تداوم گرد و خاک در برخی مناطق استان و بررسی آخرین وضعیت جوی و مناطق تحت تأثیر پدیده گرد و خاک توسط کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان (آئین نامه اجرایی تبصره ۳ماده۳ قانون هوای پاک) و تبادل نظر اعضای کارگروه و موافقت استاندار خوزستان، تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.

بر این اساس، زمان شروع کار کلیه ادارات، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی (به جز مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، خدمات شهری شهرداری‌ها، بخش‌های عملیاتی و دارای نوبت کاری، بیمارستان‌ها و آتش نشانی‌ها) شهرستان‌های دزفول، شوشتر، اندیمشک، شوش، کرخه، گتوند و مسجدسلیمان در روز سه شنبه مورخ سوم اسفندماه ۱۴۰۰ با دو ساعت تأخیر ساعت ۹:۳۰ خواهد بود.

همچنین در صورت تداوم گرد و خاک در شهرستان‌هایی که کاهش ساعت کار اداری اعمال شده، موضوع توسط کارگروه اضطرار آلودگی هوا بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ و در اسرع وقت از طریق رسانه‌های گروهی اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

کد مطلب 5430388

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