سربازهای استقلال به کلانتری نرسیدند/ پرسپولیس در آزمون سخت سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر امروز و با انجام ۸ بازی برگزار می‌شود. در مهم‌ترین بازی‌های امروز استقلال و پرسپولیس تیم‌های اول و دوم جدول به ترتیب با فجر سپاسی و گل گهر در تهران و سیرجان دیدار می‌کنند. در سایر دیدارهای امروز پدیده میزبان هوادار است، پیکان از تراکتور پذیرایی می‌کند، نساجی در آبادان به مصاف صنعت نفت می‌رود، سپاهان و ذوب آهن به مصاف هم می‌روند، آلومینیوم میزبان مس رفسنجان است نفت مسجد سلیمان از فولاد پذیرایی می‌کند.

پدیده - هوادار؛ آخرین تلاش مشهدی‌ها برای ماندن

تیم قعر نشین پدیده پس از تجربه کردن اولین پیروزی فصل خود در هفته هجدهم در خانه به مصاف هوادار ی می‌رود که در اولین فصل حضورش در لیگ برتر قصد بازگشت به لیگ یک را نداشته و برای همین منظور نتایج نسبتاً خوبی هم کسب کرده است.

شاگردان رضا عنایتی در هوادار در صدد هستند تا با کسب امتیاز از این بازی همچنان از حاشیه امنیت برخوردار باشند و با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی استرس کمتری داشته باشند و این در حالی است که پدیده آخرین تلاش‌های خود را برای فرار از انتهای جدول انجام می‌دهد. هرچند پدیده در صورت پیروزی هم شانس زیادی برای جدایی از انتهای جدول ندارد، اما برای این منظور کاملاً هم بدون شانس نیست.

پیکان - تراکتور؛ ادامه باخت‌های شاگردان «سولدو»؟

تراکتور بر خلاف پیکان شرایط مناسبی در جدول ندارد و حتی کمی غفلت می‌تواند این تیم را با خطر سقوط به لیگ یک مواجه کند. آنها در ۱۸ بازی تنها ۱۴ امتیاز گرفته‌اند که نیمی از امتیازاتی است که رقیب امروزشان در همین تعداد بازی کسب کرده و با آن در رده پنجم ایستاده است.

تراکتور با ۲۰ گل خورده یکی از خطوط دفاعی ضعیف و آسیب پذیر این فصل را در اختیار دارد و این کار آنها را در تمام دیدارها دشوار کرده است. آنها با شکست خانگی (مقابل استقلال) به این میدان می‌آیند و در صورت شکست احتمالی پتانسیل حداقل یک رده سقوط در جدول را دارند. پیکان در رده پنجم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی احتمالی شانس این را دارد که با یک پله صعود در جدول مواجه شود.

صنعت نفت - نساجی؛ شاگردان منصوریان دنبال صعود به رده پنجم

شاگردان علیرضا منصوریان با پشت سر گذاشتن بحران نتیجه‌گیری در ابتدای فصل، هفته‌هاست روی ریل نتیجه‌گیری گام بر می‌دارند و نتایج خوب این تیم را حالا به رده هفتم جدول رسانده است. آنها حتی این شانس را دارند که در صورت پیروزی در بازی امروز با دو رده صعود در جدول به جایگاه پنجم هم برسند که این انگیزه آنها را برای این بازی بالاتر می‌برد. نفتی‌ها در ۹ بازی اخیر تنها یک بار شکست را تجربه کرده و بهترین نتایج خود را در این زمان گرفته‌اند.

نساجی که خانه به دوش‌ترین تیم لیگ است و ماه‌هاست رنگ خانه را برای مسابقات ندیده و تمام دیدارها و تمریناتش خارج از خانه انجام می‌شود، با ۲۱ امتیاز در رده دهم قرار دارد و حتی پیروزی احتمالی در این دیدار هم نمی‌تواند آنها را از جایگاه دهم بالاتر بیاورد.

سپاهان - ذوب آهن؛ دربی اصفهان قربانی می‌گیرد؟

دربی اصفهان شاید حساس‌تر از همیشه برگزار شود چرا که انگیزه‌های دو تیم باوجود متفاوت بودن، بسیار بالاست و مهم‌تر از آن اینکه شاید مربیان هر دو تیم هم نیمکت‌های خود را دارای آن استحکام لازم نمی‌بینند. سپاهان با اینکه در جایگاه سوم قرار دارد اما فاصله امتیازی‌اش با دو تیم بالای خود به حدی زیاد شده که حتی شاید بتوان آن را از کورس قهرمانی هم خارج دید و این اصلاً خوشایند هواداران و مدیران این باشگاه نیست.

در سوی دیگر ذوب آهن از تیم‌های پایین جدول به حساب می‌آید که این را اهالی فوتبال اصفهان به هیچ وجه نمی‌پسندند. مهدی تارتار که در این فصل ۱۰ شکست در کارنامه‌اش ثبت شده است، اصلاً دوست ندارد یازدهمین شکست فصل خود را در دربی زاینده رود تجربه کند. شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه تارتار در صورت باخت در این دیدار، به کارش در ذوب آهن پایان می‌دهد.

آلومینیوم - مس رفسنجان؛ شاگردان خطیبی دنبال جبران باخت به پرسپولیس

دو تیم صنعتی و نو ظهور در لیگ برتر شرایط خوبی در این فصل دارند و این دیدار هم برای هر دو تیم حائز اهمیت است. مس رفسنجان که نقش پدیده را در این فصل از لیگ برتر ایفا می‌کند با ۳۰ امتیاز در رده چهارم جای دارد و برای رسیدن به رده‌های بالاتر انتظار لغزش سپاهان رده سومی را می‌کشد.

شاگردان محمد ربیعی همراه با استقلالی‌ها بهترین خط حمله مسابقات را در اختیار دارند و بهترین گلزن به همراه بهترین پاسور لیگ نیز از این تیم می‌آید. گادوین منشأ مهاجم باتجربه و بهترین گلزن این فصل لیگ برتر در کنار محسن آذرباد کاپیتان گل ساز این تیم از مهم‌ترین بازیکنان رفسنجانی هستند که می‌توانند در سرنوشت هر بازی تأثیر گذار باشند.

تیم رسول خطیبی هم که از جمله تیم‌های سخت بباز و سخت گل بخور است، هفته گذشته برابر پرسپولیس شکستی را تحمل کرد که به زعم اعضای آن حقشان نبود و اشتباهات تأثیرگذار داوری در رقم خوردن این شکست نقش داشته است. آلومینیوم با ۲۵ امتیاز در رده هشتم قرار دارد و پیروزی احتمالی در این بازی ممکن است این تیم را با ۲ تا ۳ رده صعود مواجه کند.

فولاد - نفت مسجد سلیمان؛ شاگردان فکری به دنبال شگفتی سازی در خوزستان

دربی خوزستان در حالی بین فولاد و نفت مسجد سلیمان برگزار می‌شود که هدایت دو تیم بر عهده دو کاپیتان سابق و دو شماره ۶ پیشین تیم استقلال برگزار می‌شود؛ این در حالی است که محمود فکری و جواد نکونام شرایط برابری در جدول و روی نیمکت دو تیم ندارند.

فولاد با هدایت نکونام که یکی از دو نماینده آسیایی ایران است با ۲۵ امتیاز در رده نهم قرار دارد و به نظر می‌رسد در این فصل شانس زیادی برای تکرار کسب سهمیه آسیایی نداشته باشد اما آنها برای هرچه بهتر نتیجه گرفتن انگیزه‌های زیادی دارند به خصوص که قهرمان سوپرجام هم شده‌اند.

نفت مسجد سلیمان اما شرایط بدی در جدول دارد و آنها بدترین تیم هفته‌های اخیر با ۶ شکست متوالی هستند. نفتی‌ها با ۱۱ شکست بعد از پدیده بیشترین تعداد شکست را دارند که ۶ شکست آنها متوالی و در ۶ بازی آخرشان بوده است و تنها پیروزی پدیده انتهای جدولی هم در همین بازی‌ها به دست آمده است.

محمود فکری هم که به تازگی به این تیم پیوسته در ۳ بازی که روی نیمکت آن نشسته ۳ شکست به دست آورده است. فکری هم برای طلسم شکنی با نفت مسجد سلیمان بی تابی می‌کند و امیدوار است این طلسم شکنی مقابل فولاد در اهواز اتفاق بیفتد.

گل گهر - پرسپولیس؛ کار سخت سرخپوشان برابر استقلالی‌های سابق

بی تردید یکی از بازی‌های جذاب هفته نوزدهم تقابل امیر قلعه نویی و پرسپولیس خواهد بود. گل گهر و به خصوص قلعه نویی هنوز کسر ۷ امتیاز را هضم نکرده‌اند و خود را مستحق مکانی بالاتر رده ششم در جدول می‌دانند. اما واقعیت این است که آنها امروز ۳۵ امتیازی و در جایگاه سوم نیستند. بلکه با ۲۸ امتیاز در رده ششم قرار دارند و برای رسیدن به رده‌های بالاتر ناچار به کسب امتیازات بیشتر در بازی‌های آینده هستند.

گل گهر می‌تواند امروز برنده شود و شانس قرار گرفتن در رده چهارم را پیدا کند، یا این شانس را به پرسپولیس بدهد که جایگاهش را در رده دوم تثبیت کند. با اینکه پرسپولیس با هر نتیجه‌ای از رده دوم تکان نخواهد خورد، اما بی تردید گل محمدی و شاگردانش برای رسیدن به صدر جدول چشم به لغزش استقلال و عبور از یک مربی استقلالی به اسم قلعه نویی دارند.

گل گهر آخرین بار در هفته دهم مقابل فولاد شکست خورد و پس از آن در ۸ بازی اخیر شکست نخورده است. مهم‌ترین بازیکن گل گهر در این فصل سعید صادقی با ۵ گل زده و ۶ پاس گل است و به جز صادقی می‌توان از مرتضی تبریزی و امین پورعلی به عنوان بازیکنان مهم دیگر این تیم نام برد. ضمن اینکه به تازگی کی روش استنلی هم در خط حمله به آنها اضافه شده که می‌تواند بر قدرت تهاجمی این تیم اضافه کند. در پرسپولیس هم می‌توان از مهدی عبدی، مهدی ترابی و وحید امیری به عنوان بازیکن مهم و تأثیرگذار نام برد.

استقلال - فجر سپاسی؛ سربازهای استقلال به «کلانتری» نرسیدند

آبی پوشان در حالی در دیداری خانگی با فجر سپاسی دیدار می‌کنند که بدون شکست و با بهترین عملکرد در خطوط حمله و دفاع در صدر جدول ایستاده‌اند و حتی در صورت هر نتیجه‌ای به جز پیروزی باز هم صدر جدول را در این هفته از دست نخواهند داد اما این باعث نمی‌شود آنها به نتیجه‌ای جز پیروزی در این بازی فکر کنند. مجیدی و شاگردانش برای آنکه در هفته‌های آینده اطمینان خاطر بهتری داشته باشند ناچار به پیروزی در این بازی خانگی مقابل تیم رده چهاردهم جدول هستند.

اصغر کلانتری مربی فجر مدعی شده اولین شکست این فصل استقلال را به این تیم تحمیل می‌کند و باید به یاد داشت که همین فجر سپاسی در نیم فصل اول اولین تیمی بود که دروازه استقلال را باز کرد و همینطور اولین تیمی بود که از استقلال امتیاز گرفت و شاید درک این موضوع باشد که باعث شود استقلالی‌ها با احتیاط بیشتری به این تهدید جدی سرمربی فجر فکر کنند. به خصوص که آبی پوشان امروز ۵ بازیکن خط دفاعی شأن را به دلایل مختلف در اختیار ندارند.

از یک سو محمدحسین مرادمند و سیاوش یزدانی به دلیل عدم تعیین وضعیت خدمت سربازی قادر به حضور در این دیدار نیستند. همچنین وریا غفوری به دلایل انضباطی غایب بزرگ آبی پوشان در این دیدار است. به گفته مجیدی احتمال غیبت محمد دانشگر و ابوالفضل جلالی هم در این بازی وجود دارد.

برنامه بازی‌های هفته نوزدهم لیگ برتر به شرح زیر است؛

چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰

پدیده مشهد – هوادار تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه ثامن مشهد

داوران: کوپال ناظمی – دانیال باشنده – اسماعیل احمدی – علی بای، ناظر: مسعود مرادی

پیکان تهران- تراکتور تبریز- ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

داوران: حسین زیاری – عسگر محمدی – مهدی شفیعی – وحید زمانی، ناظر: رسول فروغی

صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی آبادان

داوران: بیژن حیدری – محمد جواد مداح – محسن بابایی – فرزاد منصوری، ناظر: حیدر شکوری

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

داوران: مهدی سیدعلی – فرهاد مروجی – نجف پناهی – احمد محمدی، ناظر: اسماعیل صفیری

آلومینیوم اراک- مس رفسنجان – ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

داوران: حسن اکرمی – حسن ظهیری – رحیم حاجیلو – مسعود حقیقی، ناظر: اکبر بخشی زاده

فولاد خوزستان -نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

داوران: عباس راکی – علیرضا مرادی – بهزاد پناهی – پیمان فرخی مهر، ناظر: محمود رفیعی

گل گهر سیرجان -پرسپولیس- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان

داوران: محمدحسین ترابیان – محمدرضا منصوری – محمدرضا مدیر روستا – محمدرضا تارخ، ناظر: سعید بطحائی

استقلال – فجر شهید سپاسی شیراز – ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی تهران

داوران: رضا عادل – علیرضا ایلدروم – حسن انتظاری – امیر سامان سلطانی، ناظر: ابوطالب طاهریان