تعلیق پروژه انتقال گاز «نورد استریم ۲» در پی تحولات اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، آلمان در واکنش به اقدام روسیه برای به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک، از توقف پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم به «نورد استریم ۲» و ارزیابی مجدد در شرایط مربوط به اجرای این پروژه و تأمین امنیت انتقال گاز به کشورش خبر داد و تأکید کرد: برلین برای تنوع بخشیدن به منابع واردات گاز تلاش می‌کند و ادامه مجوز فعالیت پروژه نورد استریم ۲ با توجه به اقدامات روسیه امکانپذیر نیست.

اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در سخنانی با اعلام این خبر افزود: اتخاذ تصمیم اعزام نیروهای نظامی به دونباس منوط به سیر تحولات مرتبط با بحران اوکراین است.

وی ضمن تمجید از مواضع رئیس جمهور اوکراین در قبال به گفته او اقدامات تحریک آمیز روسیه، گفت: یک بسته تحریمی علیه روسیه آماده کرده‌ایم که امروز آن را تصویب و اعلام خواهیم کرد. ما با اتحادیه اروپا و آمریکا درباره نحوه پاسخ به روسیه رایزنی خواهیم کرد. زمان آن فرا رسیده است تدابیر ملموس برای اجرای تحریم‌ها علیه روسیه اتخاذ شود.

صدر اعظم آلمان تصریح کرد: موضع ما در قبال صادرات سلاح به اوکراین همچنان تغییر نکرده است. ما به روسیه درباره تحریم‌های احتمالی بیشتر هشدار می‌دهیم. در عین حال معتقدیم ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای اجتناب از وقوع فاجعه در پرونده اوکراین ضروری است.

شولتز ادامه داد: فعالیت در چارچوب گروه نرماندی همچنان پابرجا و حائز اهمیت است. من مطمئنم اتحادیه اروپا تحریم‌های شدید و سختی را علیه روسیه اعمال خواهد کرد.