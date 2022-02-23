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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۹

معاون فرهنگی کمیته امداد اعلام کرد؛

کمک ۶ میلیاردی به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد قزوین

کمک ۶ میلیاردی به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد قزوین

قزوین-معاون فرهنگی کمیته امداد استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تحصیلی تاکنون بیش از ۶ میلیارد تومان کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان تحت حمایت پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین حسین قلی پور اظهار کرد: یکی از برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه خدمات مناسب به ویژه در حوزه مسائل فرهنگی به خانواده‌های تحت حمایت است.

وی ادامه داد: مددجویان تنها نیاز اقتصادی ندارند بلکه باید خدمت فرهنگی نیز دریافت کنند و در میان خدمات فرهنگی یکی از ضروری‌ترین مسائل کمک‌های تحصیلی است که به ارتقای وضعیت فرزندان مددجو کمک می‌کند.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان تحت حمایت شامل؛ تهیه لوازم التحریر و نوشت افزار، پرداخت هزینه کتب درسی، تهیه تبلت و… برای هفت هزار و ۵۰۰ دانش آموز تحت حمایت اجرا شده که برای این منظور بیش از سه میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵۰ دستگاه تبلت به ارزش بیش از دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان میان دانش آموزان نیازمند و محروم تحت حمایت توزیع شده است.

قلی پور خاطرنشان کرد: ارائه خدمات فرهنگی و تحصیلی با این هدف صورت می‌گیرد که دانش آموزان تحت حمایت به واسطه مشکلات مالی دچار افت تحصیلی نشده و یا خدای ناکرده به سمت ترک تحصیل نروند.

وی یادآورشد: خدمات فرهنگی تحصیلی گامی برای توانمندسازی فرزندان مددجو و قطع زنجیره فقر است چراکه در غیر این صورت شاهد استمرار فقر در خانواده مددجو خواهیم بود.

کد مطلب 5431570

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