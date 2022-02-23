کمک ۶ میلیاردی به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین حسین قلی پور اظهار کرد: یکی از برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه خدمات مناسب به ویژه در حوزه مسائل فرهنگی به خانواده‌های تحت حمایت است.

وی ادامه داد: مددجویان تنها نیاز اقتصادی ندارند بلکه باید خدمت فرهنگی نیز دریافت کنند و در میان خدمات فرهنگی یکی از ضروری‌ترین مسائل کمک‌های تحصیلی است که به ارتقای وضعیت فرزندان مددجو کمک می‌کند.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان تحت حمایت شامل؛ تهیه لوازم التحریر و نوشت افزار، پرداخت هزینه کتب درسی، تهیه تبلت و… برای هفت هزار و ۵۰۰ دانش آموز تحت حمایت اجرا شده که برای این منظور بیش از سه میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵۰ دستگاه تبلت به ارزش بیش از دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان میان دانش آموزان نیازمند و محروم تحت حمایت توزیع شده است.

قلی پور خاطرنشان کرد: ارائه خدمات فرهنگی و تحصیلی با این هدف صورت می‌گیرد که دانش آموزان تحت حمایت به واسطه مشکلات مالی دچار افت تحصیلی نشده و یا خدای ناکرده به سمت ترک تحصیل نروند.

وی یادآورشد: خدمات فرهنگی تحصیلی گامی برای توانمندسازی فرزندان مددجو و قطع زنجیره فقر است چراکه در غیر این صورت شاهد استمرار فقر در خانواده مددجو خواهیم بود.