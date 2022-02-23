پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا در اغلب ساعات وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از روز جمعه و طی روز شنبه با عبور موجی ناپایدار، سرعت وزش بادهای جنوبی روی دریا و در سواحل استان افزایش یابد و خلیج فارس مواج و متلاطم باشد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: طی این مدت با افزایش پوشش ابر، وقوع بارش خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی تاکید کرد: همچنین از روز یکشنبه هفته آینده به تدریج سرعت وزش بادهای شمالی افزایش می‌یابد و با وزش آن تا روز دوشنبه، دریا مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

مساعدی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۴ کیلومتر در ساعت و در فراساحل جنوبی در ساعاتی از بعدازظهر ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل جنوبی در ساعات بعدازظهر ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.