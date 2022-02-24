مسکو: نقض آتش بس در دونباس تحمل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که مسکو به درخواست جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک نظارت بر آتش‌بس در دونباس را آغاز خواهد کرد و هشدار داد که نقض این آتش بس از سوی متخلفان تحمل نخواهد شد.

نبنزیا روز چهارشنبه در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اوکراین با بیان اینکه تصمیم کشورش برای به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک با اتهامات و تهمت‌های زیادی همراه شده است، خاطرنشان کرد: می‌خواهم تاکید کنم که آنچه اتفاق افتاده است نتیجه مستقیم بی توجهی‌های زیاد کی یف به تعهدات مستقیم خود در چارچوب مجموعه اقدامات مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۲۰۲ است.

نبنزیا تاکید کرد: مقامات اوکراینی به ویژه در دوره اخیر بارها به طور علنی اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه قصد اجرای توافقات مینسک را ندارند، در حالی که کشورهای غربی حتی سعی نکردند دولت کی یف را برای اجرای این توافق ترغیب کنند. این موضوع ثابت کرد که این توافق دیگر هیچ چشم اندازی ندارد.

نبنزیا ضمن اعلام اینکه مقامات اوکراینی از ابتدای بحران در سال ۲۰۱۴ طرحی را برای انتقام از ساکنان دونباس دنبال کرده‌اند، اظهار داشت: این تن تا پایان هنوز فاصله زیادی دارد. غرب به تحریک، تشویق و تسلیح کی یف ادامه می‌دهد. ما نسبت به این رفتارها هشدار می‌دهیم در شرایطی که نیروهای مسلح روسیه آتش بس را به درخواست دونتسک و لوهانسک رعایت می‌کنند، رفتار ناقضان آتش بس تحمل نخواهد شد.

روز دوشنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دو فرمان امضا کرد که بر اساس آن روسیه استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک از اوکراین را به رسمیت شناخت.