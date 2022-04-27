پوتین بدنبال برگزاری «همه پرسی» الحاق دونتسک و لوهان به روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، برخی منابع غربی مدعی شده اند که مقامات مسکو در حال برنامه ریزی برای برگزاری «همه پرسی» در دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین برای الحاق این دو شهر به روسیه است.

گفته شده این خبر از سوی منابع نزدیک به کرملین هم تائید شده و این منابع گفته اند که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه قصد دارد در ماه آینده همه پرسی پیوستن به روسیه را در استان‌های دونتسک و لوهانسک برگزار کند.

پیشتر مقامات اوکراینی هشدار داده بودند که روسیه در حال برنامه ریزی برای برگزاری چنین همه پرسی ساختگی در آینده نزدیک به عنوان راهی برای استقرار دائمی نیروی نظامی در این مناطق است.

دونتسک و لوهانسک که در سال ۲۰۱۴، همزمان با وقوع انقلاب نارنجی اوکراین و الحاق کریمه به روسیه، اعلام استقلال کردند، بخش‌هایی از منطقه دونباس هستند که تا پیش از شروع ناآرامی‌ها، پرتراکم‌ترین منطقه اوکراین پس از «کی یف» پایتخت این کشور بود.

دونباس در واقع حوضه آبریز بخش شمالی رود دونتس است که از طریق رود دن به دریای آزوف می‌ریزد.

حدود ۵۷ درصد از مردم دونتسک از نژاد اوکراینی و ۳۸ درصد روس‌تبار و حدود پنج درصد از سایر نژادها هستند. ولی به لحاظ زبانی که در آن صحبت می‌شود، حدود ۷۵ درصد مردم استان دونتسک به زبان روسی صحبت می‌کنند و تنها ۲۴ درصد به زبان اوکراینی حرف می‌زنند.