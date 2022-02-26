به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی در بازدید از پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با گرامیداشت نام و یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان سلامت گفت: در این پژوهشکده شاهدیم که یکی از خواسته‌های قلبی وزیر بهداشت در حال انجام است و آن حرکت علم به سمت حل مشکلات آحاد جامعه است.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز همیشه بر به مرجعیت علمی و تولید دانش تاکید ویژه ای داشته‌اند. این پژوهشکده نمادی از تولید علم و دانش است و به مدد همین تلاش هاست که اکنون در منطقه اول هستیم و در حرفی برای گفتن داریم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت نیروی انسانی متخصص و کاردان اشاره کرد و گفت: در روزگار گذشته پزشکانی از هند و پاکستان در کشور فعالیت می‌کردند و اکنون ۳۸۴ فوق تخصص غدد در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که نشانه بارزی از تربیت نیروی انسانی متخصصی است که در حال خدمت‌رسانی به هموطنان است.

وی به حفظ نیروی انسانی و نخبه کشور تاکید کرد و گفت: باید به حفظ و گردش نیروی انسانی در جهت منافع و خواست کشور توجه ویژه ای شود.

پناهی به دغدغه دیگر مقام معظم رهبری در زمینه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام آمادگی می‌کنیم در حوزه سلامت خانواده، جمعیت و جوان سازی جمعیت از پروپوزال‌ها حمایت به عمل می‌آوریم. هرچند این کار بزرگی است و تمام ارکان سلامت کشور باید مشارکت کنند.

وی افزود: پژوهشکده پویا باید متناسب با رویدادهای سلامت کشور حرکت کند در حال حاضر مسئله کرونا مسئله اصلی کشور و دنیاست. انتظار داریم پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز به محض اینکه تهدیدی در حوزه سلامت رصد شد، بررسی کند متناسب با آن چه اقدامی باید انجام شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت توصیه کرد: مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها نقش پیشگیرانه داشته باشند و به عنوان دیده‌بان سلامت کشور به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مشاوره بدهد که دوران پساکرونا به چه نحوی خواهد بود یا چکار کنیم در زمانه‌ای که کرونا هم باشد ولی امکان برگزاری رویدادها و مراسم‌ها هم برقرار باشد.

همچنین دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در بازدید از پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: باید از نگاه جزیره‌ای در پژوهش دوری کرد و بر جامع‌نگری و مسئله محور بودن پژوهش توجه ویژه شود.

وی با قدردانی از زحمات رئیس و تقدیر از عملکرد پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در راستای حل مشکل جامعه در حوزه گوارش از تشخیص تا درمان وارد عمل شده‌اند، گفت: تمام رشته‌های مختلف حوزه گوارش در این پژوهشکده فعال هستند و دانش را به صورت کامل در جهت رفع نیازهای جامعه به کار گرفته‌اند.

پناهی گفت: امیدوار هستیم با یاری خداوند مدلی که در پژوهشکده گوارش و کبد از نظر کادر سازی نیروی انسانی متخصص و به کارگیری دانشجویان و توجه به تمام رشته‌های مرتبط با تخصص پژوهشکده و غیره را که پیاده سازی کردید در دیگر دانشگاه‌ها هم اجرا شود.

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه جامع نگری در علم است که نتیجه حاصل از آن در جامعه قابل رؤیت خواهد بود. از ساده‌ترین سطوح تا پیچیده‌ترین بیماری‌های حوزه گوارش و کبد در این پژوهشکده مورد توجه قرار گرفته است ضمن اینکه به سمت مصرف منطقی دارو حرکت کردید که جای قدردانی دارد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به مسئله مقاومت به داروهای بیولوژیکی اشاره کرد و گفت: این مسئله هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل می‌کند و توجه پژوهشکده شما برای پیدا کردن راهکارهای جایگزین از جمله چشم اندازهایی است که از همه پژوهشکده‌ها انتظار می‌رود به آن توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه از نگاه جزیره‌ای در پژوهش باید دوری کرد و بر جامع‌نگری و مسئله محور بودن تاکید کرد و گفت: دنیا به سمت سیستم بیولوژی یعنی نگرش بالا به پایین و کلی نگری در حال حرکت است تا قلب و چشم پزشکی را دور از هم ندانیم همه بخشی از یک سیستم است و باید بدن انسان را به صورت کامل و جامع در نظر گرفت. این مشابه نگاه حکیم است که در گذشته وجود داشته است.

به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، تاکید وزیر بهداشت بر عدالت است و ما هم بر این مسئله باور داریم که به رغم منابع محدود باید در پژوهش عدالت را برقرار کنیم.

در ادامه این نشست دکتر شقایق حق‌جوی جوانمرد رئیس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با قدردانی از اقدامات انجام شده گفت: در پژوهشکده گوارش و کبد از مسائل و مشکلات مردم کم بضاعت تا موضوعات پیچیده علمی مورد توجه قرار گرفته است و دانش و فناوری را اینجا در مرز دانش شاهد هستیم.

در ادامه دکتر محمدرضا زالی رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه سیستم گوارش ۶۰ درصد عملکرد بدن انسان را در برمی‌گیرد، گفت: همین مسئله موجب گستردگی نگاه ما در این پژوهشکده شده است.

وی افزود: یکی از نگرانی‌های ما حذف ردیف‌های بودجه‌ای پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی است. پژوهش باید مستقل باشد و نباید به این حوزه حساس ضربه‌ای وارد شود.

زالی افزود: پژوهش منشأ نوآوری و فناوری سلامت کشور است. هرچقدر در پژوهش سرمایه‌گذاری شود در نهایت جایگاه علمی کشور در دنیا ارتقا پیدا می‌کند. همینکه از نخبگان و دانشجویان و اساتید علاقه‌مند حمایت شود خودشان پژوهش را به پیش می‌رانند.