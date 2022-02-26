دارو در ایران ارزان است/ قاچاق دارو به کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، نوشین محمد حسینی، روز شنبه هفتم اسفند ۱۴۰۰ در نشست خبری به مناسبت پویش ملی "دارو زباله نیست"، به تشریح وضعیت مصرف دارو در کشور پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به فرهنگ غلط نگهداری دارو در منزل، گفت: متأسفانه همه ما یک جعبه دارو در منزل داریم که این کار بسیار خطرناک است.

وی افزود: نگهداری داروهای اضافی در منزل، عوارض ناگواری به دنبال دارد که باید برای حل این معضل، فرهنگ سازی شود.

محمد حسینی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از میزان نگهداری داروهای اضافی در خانه‌ها وجود دارد، گفت: چنین آماری نداریم، چون اکثر افرادی که داروهای اضافی را در منزل نگهداری می‌کنند، اطلاعاتی ارائه نمی‌دهند.

وی افزود: اما می‌توان از محل فروش دارو و تجویز دارو توسط پزشکان، به این اختلاف آماری پی برد. زیرا، تفاوت بین آمار فروش و تجویز دارو، نشان می‌دهد چه مقدار از داروها را خودسرانه خریداری و تهیه کرده‌ایم.

مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو ادامه داد: متأسفانه قیمت دارو در ایران خیلی ارزان است و همین موضوع باعث قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه می‌شود.

وی افزود: آنچه مسلم است، نگهداری داروهای اضافی در منزل بسیار خطرناک است به خصوص انواع مسکن‌ها و آنتی بیوتیک ها که نباید در منزل نگهداری شوند.

محمد حسینی گفت: البته برخی از اقلام دارویی هستند که به عنوان داروهای کمکی در منزل می‌توان نگهداری کرد که این داروها نیز باید با تجویز داروساز باشد.

وی درباره تجویز بیش از حد آزیترومایسین به رغم عدم تأثیر آن در بهبود بیماری کووید ۱۹، افزود: نظارت بر تجویز پزشکان و رعایت پروتکل‌های تجویز از سوی آنها، بر عهده معاونت درمان وزارت بهداشت است. با این حال باید توجه کرد که پزشک معالج همواره بهترین اقدام را برای بیمار می‌خواهد. در برخی موارد که مجبور می‌شود که آنتی بیوتیک را برای بیماری ویروسی تجویز کند، زمانی است که علاوه بر بیماری ویروسی به دلیل ضعف بدن یک بیماری باکتریایی هم اضافه شده است. اگر پزشکی این موضوع را تشخیص دهد، می‌تواند برای بیمار تجویز کند.

محمد حسینی درباره سامانه ثبت عوارض ناخواسته دارویی، گفت: باید توجه کرد که آمار عوارض دارویی به این صورت قابل ارائه نیست. زیرا به چند عامل بستگی دارد، یکی اینکه آیا اساساً اندیکاسیون تجویز درست انتخاب شده است، بدن فرد مصرف کننده تا چه حد زمینه ایجاد عارضه دارویی داشته و همکار داروساز و پزشک ما چقدر در مدیریت عارضه دارویی نقش داشتند. زیرا وقتی عارضه‌ای را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بسیاری مواقع عارضه دارو به دلیل عدم آشنایی بیمار با نحوه مصرف و نگهداری دارو بوده است. بر این اساس ارائه آمار عوارض دارویی باعث می‌شود که مصرف کنندگان این داروها به دلیل این اعلام آمار بدون توجه به عوامل مختلف عوارض دارویی، آن دارو را مصرف نکنند. به طور کلی در هیچ کجای دنیا گزارش عوارض ناخواسته دارویی به این صورت بیان نمی‌شود و گزارش‌ها محرمانه است. کاری که ما انجام می‌دهیم این است که اگر ثابت شود، عارضه ایجاد شده مربوط به دارو است پیگیری کرده و عوامل آن برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو همچنین درباره جمع‌آوری اضافه برخی داروهای گران قیمت مانند داروهای درمان سرطان و سایر داروها از مردم از سوی خیریه‌ها و برخی مراکز، گفت: متأسفانه یکی از دلایلی که امسال بیشتر روی این پویش پافشاری می‌کنیم، این است که امسال دیدیم که این حرکت دارد زیاد می‌شود که برخی خیریه‌ها، مساجد و…، به جمع آوری داروهایی می‌پردازند که در منازل استفاده نشده‌اند. این کار بسیار خطرناک است؛ در درجه اول یادمان باشد که دارویی که از داروخانه و نظارت داروساز خارج می‌شود، دیگر قابل مصرف نیست. مگر صرفاً برای کسی که دارو برایش تجویز شده و آموزش کافی را برای مصرف دارو دریافت کرده است. در غیر این صورت دارویی که تحت نظارت داروساز نبوده، چون از سلامتش مطمئن نیستیم، به هیچ عنوان قابل مصرف نیست. بنابراین هیچ داروی خریداری شده‌ای، قابل برگشت به داروخانه یا هیچ مرکز دیگری نیست.

پویش ملی "دارو زباله نیست"، از ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، با هدف ترویج فرهنگ مصرف منطقی دارو در کشور برگزار می‌شود.