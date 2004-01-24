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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۲۷

گمرك دوغارون به عنوان گمرك سرراهي آغاز بكار كرد

به منظور ارايه تسهيلات به ترانزيت كنندگان كالا در قالب رويه تير ، گمرك دوغارون به عنوان گمرك سرراهي آغاز بكار كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون حقوقي گمرك با اعلام اين خبر اظهار داشت: ترانزيت كنندگان كالا از اول بهمن ماه سال جاري قادرند از طريق گمرك دوغارون كالاهايشان را تحت رويه تير به عنوان گمرك سرراهي ترانزيت كنند.
 جعفر يحيوي اظهار داشت: گمرك دوغارون از ساعت 7 صبح لغايت 5 بعد از ظهر شنبه تا پنج شنبه به ترانزيت كنندگان كالا خدمات لازم را ارايه مي دهد.
به گفته وي روزهاي جمعه به دليل عدم فعاليت گمرك در كشور مقابل و عدم پذيرش كالا، اين گمرك قادر به ارايه خدمات نمي باشد.
شايان ذكر است آغاز به كار گمرك دوغارون به عنوان گمرك سر راهي باعث تسهيل و تسريع در ترانزيت كالا به كشور افغانستان خواهد شد.

 

 

کد مطلب 54338

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