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۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۱۷

مهر خبر می‌دهد؛

خبر ضرب‌الاجل آمریکا برای تصمیم گیری ایران در مذاکرات درست نیست

خبر ضرب‌الاجل آمریکا برای تصمیم گیری ایران در مذاکرات درست نیست

یک مقام ارشد در وزارت امور خارجه کشورمان خبر ضرب‌الاجل آمریکا برای ایران در خصوص تصمیم‌گیری نهایی در مذاکرات وین را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار اخباری در خصوص تعیین ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران به جهت اخذ تصمیمات نهایی در خصوص مذاکرات، یک منبع ارشد در وزارت امور خارجه، این خبر را از اساس نادرست دانست.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در جریان دیدار همتای عمانی خود که هفته‌ی گذشته (چهارشنبه) به تهران سفر کرده بود، تاکید کرد: ما تحت هیچ شرایطی در مذاکرات وین از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران عبور نخواهیم کرد و پایبندی خودمان را به این مسئله با قوت نشان خواهیم داد.

کد مطلب 5433816

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
      2 2
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      خدا به این دوستان مذاکره کننده، عزت بده
    • ناشناس IT ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      منتظر چه هستید؟! که روسیه اجازه بدهد؟! میلیاردها دلار پول کشورمان در گرو این توافق است، چه می خواهید؟ چه می کنید؟ تاخیر چه نفعی برایتان دارد؟

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