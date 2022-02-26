به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار اخباری در خصوص تعیین ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران به جهت اخذ تصمیمات نهایی در خصوص مذاکرات، یک منبع ارشد در وزارت امور خارجه، این خبر را از اساس نادرست دانست.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در جریان دیدار همتای عمانی خود که هفته‌ی گذشته (چهارشنبه) به تهران سفر کرده بود، تاکید کرد: ما تحت هیچ شرایطی در مذاکرات وین از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران عبور نخواهیم کرد و پایبندی خودمان را به این مسئله با قوت نشان خواهیم داد.