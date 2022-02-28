به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جعفری نژاد اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تجربیات سالهای گذشته، برخی افراد فرصتطلب و سودجو اقدام به خرید و فروش گونههای مختلف جانوری نظیر مارمولکها، مارها، لاکپشت برکهای و یا سمندرها در اماکن عمومی میکنند.
وی گفت: این امر خلاف قوانین و مقررات محیط زیست است و علاوه بر تشکیل پرونده قضائی، ضرر و زیان ناشی از زندهگیری جانوران وحشی از آنها نیز اخذ میشود همچنین خرید و فروش گونههای غیربومی بدون مجوز سازمان محیط زیست نیز تخلف محسوب میشود و در مراجع قضائی قابل پیگیری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان افزود: نظر به هماهنگیهای به عمل آمده و تشکیل جلسات مربوطه با همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در آستانه عید نوروز و ایام تعطیلات با متخلفانی که اقدام به خرید و فروش گونههای جانوری وحشی در اماکن عمومی و میادین یا بازارها نمایند به شدت برخورد خواهد شد.
جعفری نژاد تصریح کرد: به همین منظور گشتهای ویژه یگان حفاظت محیط زیست جهت کنترل این قبیل فعالیتهای غیرمجاز در سطح استان و همه شهرستانهای تابعه تشکیل شده است.
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