  1. استانها
  2. همدان
۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۱۹

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان اعلام کرد؛

ممنوعیت خرید و فروش گونه‌های جانوری حیات وحش در استان همدان

ممنوعیت خرید و فروش گونه‌های جانوری حیات وحش در استان همدان

همدان- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از ممنوعیت خرید و فروش برخی گونه‌های جانوری و گیاهی در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: در صورت مشاهده با متخلفین برابر قوانین و مقررات برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جعفری نژاد اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تجربیات سال‌های گذشته، برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو اقدام به خرید و فروش گونه‌های مختلف جانوری نظیر مارمولک‌ها، مارها، لاک‌پشت برکه‌ای و یا سمندرها در اماکن عمومی می‌کنند.

وی گفت: این امر خلاف قوانین و مقررات محیط زیست است و علاوه بر تشکیل پرونده قضائی، ضرر و زیان ناشی از زنده‌گیری جانوران وحشی از آنها نیز اخذ می‌شود همچنین خرید و فروش گونه‌های غیربومی بدون مجوز سازمان محیط زیست نیز تخلف محسوب می‌شود و در مراجع قضائی قابل پیگیری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان افزود: نظر به هماهنگی‌های به عمل آمده و تشکیل جلسات مربوطه با همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در آستانه عید نوروز و ایام تعطیلات با متخلفانی که اقدام به خرید و فروش گونه‌های جانوری وحشی در اماکن عمومی و میادین یا بازارها نمایند به شدت برخورد خواهد شد.

جعفری نژاد تصریح کرد: به همین منظور گشت‌های ویژه یگان حفاظت محیط زیست جهت کنترل این قبیل فعالیت‌های غیرمجاز در سطح استان و همه شهرستان‌های تابعه تشکیل شده است.

کد مطلب 5435872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه