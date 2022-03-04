به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آستانه سوم شعبان‌المعظم فرخنده زادروز حضرت امام حسین علیه‌السلام و «روز پاسدار» نشست سالانه هم‌افزایی فرماندهان و مسئولان ارتش و سپاه با حضور سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، اعضای هیئت‌رئیسه ارتش و سپاه و فرماندهان نیروهای دو سازمان و نیز مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (دافوس) برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تبیین و تحلیل وضعیت، تحولات و رخدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، جهت‌گیری‌های راهبردی دو سازمان در راستای پیش برندگی مأموریت‌ها متناسب با فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و سیاست‌های ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح به ویژه در عرصه قدرت‌سازی حداکثری و تضمین ایران قوی با تکیه و اتصال به پشتوانه بسیج مردمی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی چگونگی و میزان پیشرفت اقدامات هم‌افزایی یک ساله و راهبردها و برنامه‌های سال آینده سازمانی و نیرویی در تقویت، توسعه و تعمیق هماهنگی‌ها و نحوه نقش‌آفرینی نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه جهاد تبیین و آگاهی‌بخشی به جامعه و افکار عمومی به ویژه نسل جوان نسبت به عملکرد و توانمندی‌های راهبردی و بازدارنده حوزه دفاعی و امنیتی کشور و همچنین اهتمام نسبت به نهضت خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار و محروم، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد تبادل نظر و واکاوی قرار گرفت.