رونمایی از سامانه های نظارت بر عملکرد صندوق های بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی، در آئین رونمایی از ۱۰ پروژه خودکفایی و محصول جدید صنایع شیر ایران، با بیان اینکه کار، رفاه، آتیه و حراست اموال مردم را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم، اظهار کرد: نظام یکپارچه مدیریتی در شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه را برای این مهم پیاده سازی می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه سودآوری مبتنی بر اقتصاد اسلامی در شرکت‌های تابعه وزارت مردم در دستور کار باشد، افزود: در این راهبرد کلان، افزایش تولید و گسترش بازار فروش به سودآوری سازمان کمک می‌کند.

عبدالملکی گفت: خودکفایی در کشور نیازمند بهره‌مندی از دانش نوین و فناوری‌های جدید است که باید در همه شرکت‌های تابعه اجرایی در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرمایه‌گذاری‌های کلان وزارتخانه در توسعه پژوهش و مطالعات کاربردی اشاره کرد و اظهار کرد: تقویت تولید و توجه به بازارهای صادراتی، اقتصاد ملی را متحول می‌کند.

وی شرکت‌های زیرمجموعه را به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و نگاه به ظرفیت‌های بومی توصیه کرد و گفت: توجه به ایجاد صنایع پایین دست و ایجاد واحدهای فرآوری در مناطق مختلف کشور از خام فروشی جلوگیری کرده و مولد اشتغال است.

عبدالملکی، پگاه را افتخار ملی ایران دانست و افزود: باید به ارتقای جایگاه این برند در حوزه لبنیات با تاکید بر کیفیت بالای محصولات توجه ویژه‌ای داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نوآوری‌های جدید می‌تواند در کنار تعهد و تخصص دانشمندان ایرانی، کشور را از واردات بی نیاز کند.