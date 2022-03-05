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۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۴۷

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

اهدای ۱۰۰ فقره جهیزیه به زوج‌های لرستانی

اهدای ۱۰۰ فقره جهیزیه به زوج‌های لرستانی

خرم‌آباد- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) لرستان از اهدای ۱۰۰ فقره جهیزیه به زوج‌های جوان استان از سوی این ستاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی امروز شنبه در حاشیه برنامه اهدای جهیزیه به زوج‌های لرستانی از اهدای ۱۰۰ فقره جهیزیه به زوج‌های جوان در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه امروزه باید در راستای ترویج فرهنگ زندگی ایرانی‌اسلامی تلاش لازم را داشته باشیم، اظهار کرد: اهدای این تعداد جهیزیه به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میسر شد.

اهدای ۱۰۰ فقره جهیزیه به زوج‌های لرستانی

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) لرستان با اشاره به اینکه ارزش این تعداد جهیزیه نزدیک به پنج میلیارد تومان است، افزود: تمام کالاهای فراهم شده در این جهیزیه‌ها که ۱۲ رقم است از محصولات ایرانی و تولید داخل کشور هستند.

ویسکرمی، تصریح کرد: هدف از انجام این فعالیت‌ها در ستاد اجرایی، توجه بیشتر و تلاش مستمر در راستای سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از جانب مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 5439435

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