نخستین همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی با هدف بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و تجربی نخبگان دانشگاهی، کارگزاران زیارتی و صاحبنظران، برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات به زائران با حضور مسئولان حوزه حج و زیارت به صورت مجازی و آنلاین صبح امروز در سازمان حج و زیارت آغاز شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در مراسم افتتاحیه این وبینار درباره لزوم قدردانی از احسان و نعمت‌های خداوند و حفاظت از آن سخن گفت.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه خداوند در آیه ۱۱ سوره ضحی به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید که از نعمت‌های الهی سخن بگوید، اظهار داشت: خداوند نعمت‌های فراوانی به انسان عطا کرده است و دوست دارد که انسان از آنها سخن بگوید و قدردان این نعمت‌ها باشد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه تعدادی از مسئولین در لباس‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استدراج پیدا کرده و به سقوط خود نزدیک شدند، گفت: خدمتگزاری واژه بسیار ارزشمندی است و حتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی خود را خدمتگزار مردم می‌نامیدند.

وی افزود: حال که خداوند این نعمت را به همه ما عنایت کرده باید با هوشیاری از آن حفاظت کنیم و خدمتگزار باقی بمانیم.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به اینکه حضرت علی (ع) می‌فرماید گاهی اوقات ناملایمات و مشکلاتی که در مقابل انسان قرارمی گیرد تلنگری است که بیدار شود، اظهار داشت: خدای توانا انسان را دوست دارد و گاهی اوقات انسان باید به بلاهایی که بر او وارد می‌شود به دیده نعمت بنگرد و با هوشیاری از ورطه سقوط نجات یابد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از قصد قربت در کاری که به انسان واگذار می‌شود به عنوان کلیدی گرانبها یاد کرد و از حاضران در این وبینار خواست که با نگاه و نیت وظیفه الهی به زائران سرزمین وحی و اعتاب مقدسه خدمت کنند.

وی با بیان اینکه تغذیه خوب در رشد و نشاط زائر مؤثر است، افزود: نتیجه زحمات شما توانبخشی زائر و ارتباط او با خدا و اولیای الهی است و شما که تلاش می‌کنید با نیت الهی بهترین خدمات را به زائر ارائه دهید در ثواب زیارت و طواف او شریک هستید.

سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه فروشندگان اجناس و مواد غذایی در کشور میزبان از حربه وسوسه و تطمیع برای دست یافتن به مطامع خود استفاده می‌کنند، اهمیت حفظ منافع بیت المال و پاکدستی را یادآور شد و در پایان تصریح کرد: وسوسه زمینه لغزش انسان را فراهم می‌آورد و غفلت از وظیفه خادم می‌تواند به زائر ضرر برساند.