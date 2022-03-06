شکایت استقلال از باشگاه شهرخودرو رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

* در پی شکایت حسین دوستدار از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۲۷ و ۱۵۳ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۹۳۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۲۲ میلیون و ۸۴۷ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت علی میکائیلی از باشگاه فردوس قم، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت علیرضا ربیع زاده از باشگاه شهرداری بندرعباس، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۶۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت باشگاه استقلال تهران از محمد جواد کیا و باشگاه شهرخودرو، کمیته وضعیت دعوی باشگاه استقلال تهران علیه محمد جواد کیا مبنی بر مطالبه غرامت و اعمال محرومیت مردود اعلام کرد. همچنین دعوی باشگاه استقلال علیه باشگاه شهرخودرو مبنی بر مطالبه غرامت و اعمال محرومیت را نیز مردود اعلام کرد.

* با توجه به شکایت علیرضا محمودی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون و ۱۵۳ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۷۳۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت میلاد بحرانی پور از باشگاه شهرداری بندرعباس، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳۸۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت عباس یحیی بیگی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۱۵۳ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۷ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۳۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۵۲ میلیون و ۸۴۷ هزار ریال قرار رد صارد کرد.

*در پرونده شکایت محمد غلامی از باشگاه سپیدرود ردشت در خصوص دعوی خواهان به میزان یک میلیارد ریال، کمیته وضعیت قرار رد دعوی را صادر کرد.

*در پی شکایت پوریا غلامی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۵ میلیون و ۱۵۳ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۳۳۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۵۴ میلیون و ۸۴۷ هزار ریال قرار رد صارد کرد.

*با توجه به شکایت پویا عزیزپور از باشگاه شهرداری بندرعباس کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۸۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.