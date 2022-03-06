بعد از شکست گل گهر برابر استقلال چه اتفاقاتی رخ داد؟

به گزارش خبرنگار مهر دیدار دو تیم استقلال تهران و گل گهر سیرجان با نتیجه ۲ بر یک به سود آبی پوشان تهرانی خاتمه پیدا کرد. حاشیه‌های پایانی این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* بعد از پنالتی گرفته شده برای استقلال در دقایق پایانی بازی امیر قلعه نویی که به شدت از این موضوع خشمگین شده بود به سمت داور چهارم رفت و حتی در ادامه بازی هم با او به جر و بحث پرداخت.

* هنگامی که سوت پایان بازی توسط بیژن حیدری نواخته شد تمامی بازیکنان گل گهر به سمت داور یورش برده و او را مسبب اصلی شکست خود می‌دانستند. وضعیت آنقدر به هم ریخته بود که باز هم حیدری دست به جیب شد و به دو بازیکن گل گهر کارت زرد نشان داد.

* سرمربی گل گهر دقایقی پس از پایان بازی هم به رختکن نرفت و در کنار زمین ایستاده بود و فقط سر خود را تکان می‌داد.

* فرزاد مجیدی در لحظاتی پایانی بازی بر روی سکوهایی که ذخیره‌های استقلال نشسته بودند رفت و با حرکاتی بچه گانه بیشتر باعث تحریک بازیکنان و کادر فنی گل گهر شده بود.

* رضایی دروازه بان دوم استقلال در پایان دیدار به سمت حسینی رفت و او را در آغوش کشید.

* چند تن از اعضای کادر گل گهر که از باخت تیمشان شدیداً ناراحت بودند با یگان ویژه درگیری پیدا کردند که با دخالت مسئولان ورزشگاه، این غائله خاتمه پیدا کرد.

* سرمربی استقلال که حساس‌ترین برد فصل را مقابل سرمربی سابق خود به دست آورده بود در آغوش غلامپور و مربی بدنساز قرار گرفته بود.

* ذخیره‌های استقلال در ثانیه‌های پایانی بازی با سوت‌های ممتدی که می‌زدند خواستار پایان بازی بودند.

* مدیر رسانه‌ای و مربی گل گهر سیرجان که دیدند قلعه نویی به رختکن نمی‌رود به سمت او رفته و پس از صحبت کوتاهی که با او انجام دادند او را به سمت رختکن هدایت کردند.

* پس از پایان بازی به یکباره برق ورزشگاه هم قطع شد.