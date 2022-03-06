هزاران تن کالای متروکه با دستور قضایی تعیین تکلیف خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمید منش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه اجرای تمامی دستورات ریاست محترم قوه قضاییه بلافاصله پس از اتمام سفر وی در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در عملیاتی کردن مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه و با هدف نظارت قضایی بر تعیین تکلیف کالاها، کمیته اجرای مصوبات این سفر با عضویت دستگاه های متولی از جمله بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، سازمان اموال تملیکی و اداره کل گمرکات استان در محل بندر شهید رجایی بندرعباس تشکیل شده است.

احمدی منش افزود: پس از صدور دستورات صریح و راهگشای ریاست محترم قوه قضاییه در مورد تعیین تکلیف اقلام متروکه و دپو شده در گمرک شهید رجایی بندرعباس، در نتیجه تشدید نظارت ها و حضور مستمر مسئولین قضایی در این بندر، اقدامات اجرایی در این خصوص سرعت گرفته است.

وی تصریح کرد: در این راستا با توجه به نامناسب بودن وضعیت برخی کالاهای وارداتی که با توجه به شرایط جوی و مدت زمان طولانی نگهداری، احتمال تضییع آنها وجود داشت و با عنایت به ضرورت تسریع در عملیات بارگیری و ترخیص این اقلام، در راستای احقاق حقوق عامه، با صدور دستور قضایی، اعضای کمیته اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه در بندر شهید رجایی بندرعباس، نظارت بر این موضوع را بر عهده گرفته اند و با اتخاذ تمهیدات لازم و اجرای تصمیمات این کمیته، هزاران تن کالای متروکه به سرعت تعیین تکلیف و ترخیص خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: بر اساس دستورات قضایی صادر شده، تمامی سازمان ها و ادارات مربوطه، مکلف به انجام این مصوبات می باشند.