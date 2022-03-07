پس از ۱۴۴ دقیقه اتفاق افتاد/ بالاخره مقاومت استقلال شکست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر توانست در دیداری مهم و تاثیر گذار میهمانش گل گهر سیرجان را با نتیجه ۲ بر یک شکست داده تا با توجه به شکست پرسپولیس در آبادان، موقعیت خود را در صدر جدول بهتر و فاصله امتیازی‌اش را با نزدیک ترین تعقیب کننده به ۶ امتیاز افزایش دهد.

استقلالی‌ها که به تازگی دو مدافع خود را به دلیل اعزام به خدمت سربازی از دست داده‌اند، بعد از جدایی مرادمند و یزدانی برای سومین بار به میدان رفتند و در نیمه دوم این بازی دروازه شان باز شد تا سرانجام بدون مرادمند و یزدانی گل بخورند.

استقلال صاحب بهترین خط دفاعی لیگ برتر است و تا پیش از این بازی تنها ۶ بار توپ از خط دروازه‌اش عبور کرده بود. آنها بعد از جدایی مرادمند و یزدانی در دو بازی مقابل فجر سپاسی و نساجی موفق به بسته نگه داشتن دروازه شان شدند و در دقیقه ۵۴ بازی مقابل گل گهر مرتضی تبریزی قفل دروازه آنها را باز کرد تا ۱۴۴ دقیقه بعد از جدایی این دو مدافع سرانجام مقاومت آبی‌ها فرو ریخته و دروازه شان باز شود.

آبی پوشان باوجود دریافت این گل همچنان با ۷ گل خورده صاحب بهترین خط دفاعی لیگ برتر هستند. یک بار دروازه آنها از روی نقطه پنالتی باز شده و ۶ بار نیز در جریان بازی گل خورده‌اند.